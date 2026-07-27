Çılgın Sayısal Loto Sonuçları 27 Temmuz 2026 Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE KURALLARI NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanır. Oynanan her kolon için minimum 2, maksimum 6 bilme durumuna göre farklı kategorilerde ikramiyeler dağıtılır. 6 şanslı sayının tamamını doğru tahmin eden oyuncu ya da oyuncular dev ikramiyenin sahibi olmaktadır. Çekilişte 6 bilen çıkmaması halinde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrederek katlanmaya devam eder.