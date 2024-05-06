Giriş Tarihi: 06.05.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
18:31
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran numaralar!
Haftanın ilk çılgın sayısal loto çekilişi bugün MP TV canlı yayınında düzenleniyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen büyük ikramiye için nefesler tutuldu. Bu haftanın ilk çekilişinde devreden büyük ikramiye 283.663.264 TL oldu. Sayısal loto çekilişi 21.30'da noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, 6 Mayıs 2024 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı…