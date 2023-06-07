Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM KONUSU

Peri, doktorla görüşmesinin ardından onu çok zorlayacak bir karar alır. Bir süre de olsa Tamer'den uzaklaşacak ve düşünecektir. Tamer ise söylediği yalan yüzünden pişman halde Peri'yi kararından döndürmeye çalışır. Hatta suçsuzluğunu kanıtlamak için kendinden hiç beklenmeyecek bir adım atar. Fakat yaptığı hiçbir şey Peri'yi ikna etmeye yetmez.