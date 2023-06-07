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Haberler Fotohaber Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle
Giriş Tarihi: 07.06.2023 20:18 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 20:18

Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle

Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam son bölümü ile Star TV ekranlarında yerini aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilerek ekrana uyarlanan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Çöp Adam yeni bölüm izle kesintisiz, full HD şeklinde aratıyor. Sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içerine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen dizi her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte, Çöp Adam 24. Bölüm, son bölüm, yeni bölüm izle linki ….

Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer alığı Çöp Adam son bölümü ile Star Tv ekranlarında. Beklenmedik şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye ilk bölümünden itibaren dizi severler tarafından takip ediliyor. Çöp Adam yeni bölüm, 24. Bölümü ile Star TV ekranlarında. İşte, Çöp Adam son bölüm kesintisiz full HD izle linki…

Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle

ÇÖP ADAM DİZİ İZLE

7 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölüm Star TV dizi ekranında:

ÇÖP ADAM 24. bölüm full izle için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM KONUSU

Peri, doktorla görüşmesinin ardından onu çok zorlayacak bir karar alır. Bir süre de olsa Tamer'den uzaklaşacak ve düşünecektir. Tamer ise söylediği yalan yüzünden pişman halde Peri'yi kararından döndürmeye çalışır. Hatta suçsuzluğunu kanıtlamak için kendinden hiç beklenmeyecek bir adım atar. Fakat yaptığı hiçbir şey Peri'yi ikna etmeye yetmez.

Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle

Bu sırada Bülent, yalıda yeni bir bomba patlatır ve herkesin sabrını taşırır. Meryem ise Yavuz'la konuşmayı bir türlü başaramanın çaresizliğindeyken aklına bir fikir gelir. Büyük bir sürpriz hazırlayacaktır. Bunun için de bugüne kadar asla yardım istemediği birine gider.

Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle

Şehirden uzaklaşan Peri, Tamer'i düşünmemek için çabalar ancak Tamer, kendini ona hatırlatacak her şeyi yapar. Tam kararını vereceği sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, Peri'yi altüst eder.

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