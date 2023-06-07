Giriş Tarihi: 07.06.2023 20:18
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
20:18
Çöp Adam SON BÖLÜM izle | Star TV Çöp Adam 24. Bölüm, yeni bölüm full HD kesintisiz canlı izle
Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam son bölümü ile Star TV ekranlarında yerini aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilerek ekrana uyarlanan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Çöp Adam yeni bölüm izle kesintisiz, full HD şeklinde aratıyor. Sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içerine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen dizi her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte, Çöp Adam 24. Bölüm, son bölüm, yeni bölüm izle linki ….