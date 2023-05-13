Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 seçimlerinden çıkacak sonuç merakla beklenirken Çorum'da yaşayan vatandaşlar da Osmancık'taki sandıklarda oy oranlarını araştırıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde diğer il ve ilçelerde olduğu gibi sandıklar açıldıkça "Çorum Osmancık seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları da yanıt bulacak. Bu ilçede 2022 verilerine göre toplam 43 bin 297 kişi yaşıyor. İşte Çorum Osmancık'taki halkı seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu gibi Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.