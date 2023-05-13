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Haberler Fotohaber Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 01:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 01:09

Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 seçimlerinden çıkacak sonuç merakla beklenirken Çorum'da yaşayan vatandaşlar da Osmancık'taki sandıklarda oy oranlarını araştırıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde diğer il ve ilçelerde olduğu gibi sandıklar açıldıkça "Çorum Osmancık seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları da yanıt bulacak. Bu ilçede 2022 verilerine göre toplam 43 bin 297 kişi yaşıyor. İşte Çorum Osmancık'taki halkı seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu gibi Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs seçimlerinde il ve ilçelerdeki seçim sonuçları ile beraber gözler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranlarında. Özellikle Çorum Osmancık'ta ikamet etmekte olan vatandaşlar da bu bölgeden çıkacak sonucu merakla bekliyor. Peki, Çorum Osmancık seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Çorum Osmancık seçim sonuçları ile tüm detaylar.

Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇORUM OSMANCIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Çorum Osmancık Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum İskilip 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %70,27

Muharrem İnce: %18,60

Meral Akşener: %9,82

Selahattin Demirtaş: %0,32

Temel Karamollaoğlu: %0,79

Doğu Perinçek: %0,21

Çorum Osmancık seçim sonuçları! 2023 Osmancık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %72,86

Millet İttifakı: %25,71

Ak Parti: %59,41

MHP:%12,30

CHP: %14,83

İYİ PARTİ: %9,78

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