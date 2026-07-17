Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026: ÇÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026
4-5-6 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|210
210
200
255
|237
269
255
262
|503,35942
499,76032
513,40574
511,45603
|9.624
10.612
10.995
10.763
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
100
100
100
|90
128
128
103
|471,5947
459,94563
481,36445
482,09529
|28.202
31.660
31.536
30.100
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|45
51
77
62
|453,7076
437,07705
460,53916
461,73729
|42.772
48.447
48.808
46.476
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|85
96
90
72
|437,28369
431,92398
468,14646
465,88332
|58.125
52.679
42.133
43.123
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|57
96
96
77
|433,83449
414,08562
443,05318
436,34885
|61.493
68.542
64.610
68.930
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|68
109
102
82
|401,90164
369,62882
400,78470
383,17810
|96.632
118.537
109.675
126.178
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
140
140
160
|135
179
183
164
|398,71648
374,43292
393,33781
386,72540
|100.476
112.210
119.161
121.769
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|85
96
90
72
|394,3161
371,88328
405,51917
386,17329
|105.952
115.507
103.900
122.463
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|34
83
79
62
|382,19172
348,23347
382,00331
390,27018
|121.981
151.069
134.726
117.428
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|34
—
—
—
|380,62585
—
—
—
|124.113
…
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|79
96
92
72
|350,38236
325,23130
345,80446
342,15352
|173.618
196.248
197.335
190.336
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
90
90
|79
102
116
93
|347,77883
326,63469
355,55165
350,86063
|178.633
193.078
177.913
174.452
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|52
58
51
41
|343,03752
361,66757
440,71974
441,64703
|188.202
129.751
66.792
64.092
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
55
50
50
|52
71
65
52
|335,83886
306,43792
323,34335
300,44272
|204.036
244.991
251.739
292.205
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|57
65
102
82
|330,12043
307,17551
318,36533
303,51726
|217.482
242.893
265.922
282.868
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|32
32
60
60
|36
41
79
62
|329,02756
314,85075
339,90178
325,15955
|220.161
221.615
210.145
226.220
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|74
83
77
62
|326,66321
304,93878
328,51111
311,03240
|226.184
249.410
237.918
261.546
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|34
39
67
52
|323,89451
303,51497
321,09470
314,13606
|233.612
253.780
257.984
253.156
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|40
45
40
—
|320,28714
318,67812
367,13138
—
|243.462
211.767
157.490
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
20
20
|19
21
27
21
|318,69848
291,73908
312,04715
296,63093
|247.829
293.840
285.374
304.198
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|29
—
—
—
|311,56651
—
—
—
|269.328
…
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|43
50
65
65
|49
65
85
67
|305,84801
291,16663
311,62215
304,85697
|288.063
296.014
286.743
279.039
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|34
28
30
29
|305,62719
Dolmadı
307,86728
Dolmadı
|288.772
Dolmadı
299.314
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
45
60
|33
26
32
31
|305,20271
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|290.232
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
20
20
|12
4
9
4
|305,05531
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|290.742
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
35
30
30
|34
45
39
31
|301,85079
284,35097
309,40190
280,81777
|302.012
323.341
294.063
360.591
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|45
51
67
52
|294,89469
279,51823
295,06387
288,42119
|328.123
344.479
346.948
332.196
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
20
20
|19
21
26
21
|293,6225
281,22148
298,73059
278,07234
|333.249
336.810
332.535
371.807
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|45
51
67
52
|285,33538
272,82396
291,84627
280,58271
|369.288
377.046
360.348
361.537
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|34
39
67
52
|284,36695
270,89050
283,39642
275,20455
|373.701
387.349
398.386
383.874
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|45
96
92
72
|281,2456
261,65211
276,51254
257,86103
|388.449
442.740
433.211
471.116
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|21
21
30
30
|24
27
40
31
|281,06173
262,28794
273,17842
258,38159
|389.328
438.698
451.567
468.165
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
30
|23
26
40
31
|276,73411
266,20461
273,76471
265,57140
|411.817
414.490
448.356
429.250
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|275,6478
—
—
—
|417.715
…
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|23
26
—
—
|263,521
236,39479
—
—
|491.299
668.702
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|45
51
52
41
|255,65889
242,62530
256,40399
242,69651
|548.906
600.722
560.108
575.499
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
35
20
|45
51
46
21
|248,67654
234,34915
258,49179
246,80066
|608.575
692.900
544.737
544.083
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|6
11
10
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
20
20
|5
2
—
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|7
17
65
52
|Dolmadı
Dolmadı
332,65459
326,40512
|Dolmadı
Dolmadı
227.348
223.378
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
20
20
|2
—
5
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
20
|13
23
34
21
|Dolmadı
Dolmadı
309,65909
303,63987
|Dolmadı
Dolmadı
293.182
282.536
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İstatistik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|—
1
1
2
|Dolmadı
243,72025
Dolmadı
252,06344
|Dolmadı
589.644
Dolmadı
507.276
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|—
1
—
—
|Dolmadı
320,40446
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
207.563
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
1
1
—
|Dolmadı
220,96350
193,92371
Dolmadı
|Dolmadı
862.204
1.266.870
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
477,76997
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
33.495
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|48
65
90
72
|387,65474
420,90504
408,59672
406,18406
|13.822
13.578
14.883
17.776
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
45
45
|34
65
58
47
|367,28255
403,62452
400,20135
396,50158
|31.360
27.866
21.135
25.867
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|45
65
65
52
|342,2023
379,22836
375,36893
368,38929
|74.921
64.125
51.817
65.998
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
80
80
|27
31
104
82
|334,5075
366,68975
348,11340
344,96831
|95.173
91.541
115.752
126.401
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|45
83
79
62
|319,82584
329,81044
339,22123
322,46558
|145.797
220.678
145.601
218.248
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|74
83
79
62
|295,84604
310,66192
322,67420
303,94128
|270.901
324.119
215.664
326.827
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
145
145
|134
153
189
149
|294,9849
325,31330
328,64607
335,47640
|276.459
242.324
187.909
160.396
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|45
83
79
62
|292,8614
296,03601
317,56499
299,83074
|290.205
424.778
241.727
355.166
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
15
19
15
|268,52873
289,29426
278,51424
269,36391
|482.192
477.477
521.687
582.583
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
190
190
190
|113
243
243
195
|414,35795
401,31768
418,96471
420,21523
|16.915
32.985
21.410
27.255
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|68
77
104
82
|376,8084
371,97484
382,32071
384,48937
|63.724
75.713
76.914
87.656
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
65
52
|373,92955
371,50735
388,64013
386,54774
|69.154
76.572
64.454
83.385
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|34
39
90
72
|364,11178
361,61325
371,83518
371,97179
|89.588
97.147
100.277
115.860
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|45
65
67
52
|348,18367
331,31676
337,25587
336,73917
|130.536
186.768
208.456
222.294
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|45
65
52
41
|330,39999
323,41733
336,94985
339,16748
|191.325
219.675
209.695
213.181
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|57
77
66
52
|329,55595
310,20868
317,83073
314,72568
|194.754
286.554
300.837
322.410
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
100
100
100
|68
128
131
103
|321,84595
303,25336
305,83091
302,94256
|227.763
328.504
372.882
390.770
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|57
83
79
62
|312,2506
300,97192
317,36763
317,15760
|275.269
343.123
303.448
309.718
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
85
60
60
|45
109
79
62
|307,80357
288,34705
296,55487
297,24015
|299.979
435.409
437.297
428.617
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
100
100
100
|85
128
131
103
|306,29109
282,88452
285,53121
284,23766
|308.803
480.504
524.164
526.479
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
45
45
|34
39
60
47
|290,43237
290,07333
295,82773
291,19761
|415.682
421.765
442.639
471.623
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Ekonometri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
60
|68
83
77
62
|284,54904
269,61996
276,47409
264,81907
|462.230
605.824
604.209
708.203
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Grafik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|52
58
52
41
|283,01973
286,92717
303,54673
293,96693
|474.947
446.841
388.166
451.256
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan İşletme Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|34
51
52
41
|278,88365
260,11090
258,03003
249,56755
|510.684
709.094
792.768
883.126
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|79
96
92
72
|274,41111
260,85186
262,18144
256,48168
|551.003
700.615
747.527
800.120
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
30
50
50
|29
39
67
52
|269,15364
265,21636
284,53661
261,03721
|601.138
651.773
532.526
748.853
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|63
—
—
—
|261,75044
—
—
—
|677.119
…
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
20
|4
2
6
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|57
65
116
93
|429,4251
433,89227
429,15887
424,68364
|11.430
12.766
17.144
15.867
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
65
52
|359,86541
356,72439
372,78889
347,71833
|38.717
43.726
39.920
43.153
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|52
58
51
41
|335,26534
323,54473
328,24471
315,62576
|49.890
60.339
60.190
56.084
2 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
75
|30
50
50
75
|379,37357
362,53624
358,23035
344,97123
|243.414
340.517
374.016
424.623
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
75
|40
50
50
75
|375,12178
364,57989
364,83995
361,74772
|262.021
330.117
337.347
332.930
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
75
|40
50
50
75
|374,75494
375,06195
374,65852
365,55899
|263.611
281.168
289.326
315.037
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
70
|40
50
50
70
|363,1897
354,14918
347,07969
333,39809
|320.933
386.838
444.212
501.565
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
70
|40
50
51
71
|357,7015
352,35822
342,14534
326,53008
|351.209
397.558
479.165
552.811
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
75
|40
50
50
75
|355,59734
346,43802
345,54289
332,72396
|363.596
435.276
454.938
506.355
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|354,81701
—
—
—
|368.112
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
70
|40
50
51
70
|347,59106
343,51128
348,36369
333,15802
|413.600
455.337
435.530
503.288
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
75
75
75
|30
75
76
76
|330,86581
312,77761
323,3045
314,21475
|537.925
730.641
634.760
658.145
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|330,45975
328,16838
340,02407
332,1003
|541.355
576.611
495.025
510.986
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|328,89542
316,7523
314,69825
301,38518
|554.628
687.739
719.240
785.940
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
40
|320,81392
307,42993
308,50951
297,94834
|627.527
791.548
784.945
822.989
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
41
40
40
|320,32919
310,93417
312,2421
298,24183
|632.044
751.035
744.735
819.837
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
70
|52
52
52
72
|318,59228
315,15438
314,54976
287,86214
|648.652
704.822
720.777
940.835
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|56
57
57
57
|316,27385
306,30072
304,58587
298,55424
|671.629
804.911
829.141
816.410
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
82
82
82
|314,71646
291,21445
289,84111
279,23039
|687.379
1.000.148
1.010.280
1.052.439
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|31
57
57
57
|313,64573
302,71671
311,5883
298,62821
|698.449
848.426
751.729
815.562
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
57
57
57
|309,81458
292,98207
286,25863
284,47508
|739.163
975.758
1.057.954
983.374
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
52
51
50
|308,25051
294,30675
294,04584
283,91967
|756.407
958.035
955.732
990.587
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
51
52
|307,65293
298,59164
314,79283
295,50701
|762.987
900.861
718.272
850.198
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
67
67
|307,54865
297,44725
295,35316
288,89276
|764.157
915.886
939.569
928.245
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|35
36
35
36
|304,05636
291,8162
280,9116
275,22434
|803.547
991.807
1.131.496
1.107.575
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
62
|300,96566
296,58551
294,51533
285,42226
|839.756
927.410
949.866
971.289
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|299,97693
284,21926
288,44324
275,92995
|851.704
1.100.287
1.028.643
1.097.885
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|297,09978
279,58029
281,34399
264,35122
|886.538
1.169.123
1.125.432
1.269.296
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
60
60
60
|25
62
62
62
|295,62159
275,10114
281,193
267,93149
|904.830
1.238.161
1.127.530
1.214.429
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
45
45
45
|41
47
47
47
|295,59633
289,51038
299,63899
280,38578
|905.161
1.024.084
886.983
1.036.991
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|294,77807
279,09364
280,1346
272,69584
|915.273
1.176.475
1.142.539
1.143.806
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|35
36
36
36
|293,13132
280,46308
275,39526
267,71547
|936.078
1.155.981
1.210.256
1.217.707
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
72
72
72
|291,40262
262,03004
249,32155
238,97908
|957.992
1.448.107
1.626.142
1.726.552
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
52
52
52
|290,23614
272,25271
267,91484
266,3273
|973.080
1.282.546
1.322.623
1.238.820
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|120
120
85
85
|123
123
88
88
|288,44071
283,88608
330,93323
292,12285
|996.415
1.105.256
567.567
889.415
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
40
41
|287,17154
268,43579
263,90999
256,88241
|1.013.146
1.343.886
1.384.713
1.391.431
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|56
57
56
57
|287,14809
273,63313
267,05821
260,56466
|1.013.468
1.260.905
1.335.800
1.330.282
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
55
55
|52
51
57
57
|286,73463
283,94205
280,21837
273,66183
|1.019.009
1.104.432
1.141.329
1.129.820
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|286,4671
271,54104
281,58496
260,53676
|1.022.542
1.293.953
1.122.039
1.330.718
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
25
26
26
|286,30242
272,94961
282,57557
268,87539
|1.024.675
1.271.575
1.108.299
1.200.108
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|285,79731
289,02927
282,89254
273,8455
|1.031.399
1.030.743
1.103.965
1.127.245
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
60
62
|30
71
62
64
|284,32833
264,81897
273,40005
256,3314
|1.051.254
1.402.392
1.239.724
1.400.901
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|283,40172
273,57878
272,46779
268,3637
|1.063.602
1.261.743
1.253.652
1.207.748
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|281,50306
253,42886
248,20582
235,61142
|1.089.404
1.593.602
1.645.426
1.797.228
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|280,69502
276,02259
274,39145
268,34038
|1.100.660
1.223.864
1.225.045
1.208.075
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
62
62
62
|275,70348
248,80079
248,14633
234,28032
|1.169.968
1.673.524
1.646.432
1.826.019
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|273,41771
256,88537
253,22335
234,51496
|1.202.101
1.534.520
1.559.644
1.821.004
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|273,03989
259,58314
269,3808
256,2638
|1.207.588
1.488.916
1.300.050
1.402.077
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Cnc Programlama ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
—
—
—
|62
—
—
—
|271,89446
—
—
—
|1.224.043
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
40
41
|269,5954
265,61713
264,39889
253,93865
|1.257.028
1.389.376
1.377.210
1.442.217
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|267,41245
254,34233
249,85337
239,8044
|1.288.380
1.578.122
1.617.096
1.709.502
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
45
|31
47
47
47
|267,14217
254,90479
248,24349
238,94854
|1.292.274
1.568.332
1.644.764
1.727.206
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|265,48936
257,83076
257,44201
246,93041
|1.316.166
1.518.384
1.489.178
1.569.822
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|262,49562
262,23231
260,17812
252,76746
|1.359.672
1.444.792
1.444.437
1.462.864
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|261,97202
246,42823
239,10884
228,80297
|1.367.300
1.715.208
1.807.695
1.948.447
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Tufanbeyli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|260,50107
252,4825
247,50051
249,04934
|1.388.866
1.609.831
1.657.662
1.530.133