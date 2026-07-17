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Haberler Fotohaber Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026: ÇÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:13

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026: ÇÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Çukurova Üniversitesi taban puanları, 2026 YKS tercih döneminde adayların en çok araştırdığı veriler arasında yer alıyor. Adana'da eğitim veren köklü devlet üniversitesinin 2 ve 4 yıllık programlarına ait başarı sıralamaları ile kontenjan bilgileri tercih sürecinde yakından takip ediliyor. Tercih listesi hazırlayan adayların puan, sıralama ve kontenjan verilerini birlikte değerlendirmesi öneriliyor.

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Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026: ÇÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi, her yıl binlerce adayın tercih listesinde yer alan köklü devlet üniversitelerinden biri olmayı sürdürüyor. Geniş bölüm yelpazesiyle ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren üniversitenin güncel yerleştirme verileri, adaylara tercih döneminde önemli bir yol haritası sunuyor. İşte Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları..

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026: ÇÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026: ÇÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026

4-5-6 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 210
210
200
255		 237
269
255
262		 503,35942
499,76032
513,40574
511,45603		 9.624
10.612
10.995
10.763
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
100
100
100		 90
128
128
103		 471,5947
459,94563
481,36445
482,09529		 28.202
31.660
31.536
30.100
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 45
51
77
62		 453,7076
437,07705
460,53916
461,73729		 42.772
48.447
48.808
46.476
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 85
96
90
72		 437,28369
431,92398
468,14646
465,88332		 58.125
52.679
42.133
43.123
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 57
96
96
77		 433,83449
414,08562
443,05318
436,34885		 61.493
68.542
64.610
68.930
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 68
109
102
82		 401,90164
369,62882
400,78470
383,17810		 96.632
118.537
109.675
126.178
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
140
140
160		 135
179
183
164		 398,71648
374,43292
393,33781
386,72540		 100.476
112.210
119.161
121.769
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 85
96
90
72		 394,3161
371,88328
405,51917
386,17329		 105.952
115.507
103.900
122.463
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 34
83
79
62		 382,19172
348,23347
382,00331
390,27018		 121.981
151.069
134.726
117.428
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 34


 380,62585


 124.113
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 79
96
92
72		 350,38236
325,23130
345,80446
342,15352		 173.618
196.248
197.335
190.336
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
90
90		 79
102
116
93		 347,77883
326,63469
355,55165
350,86063		 178.633
193.078
177.913
174.452
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 52
58
51
41		 343,03752
361,66757
440,71974
441,64703		 188.202
129.751
66.792
64.092
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
55
50
50		 52
71
65
52		 335,83886
306,43792
323,34335
300,44272		 204.036
244.991
251.739
292.205
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 57
65
102
82		 330,12043
307,17551
318,36533
303,51726		 217.482
242.893
265.922
282.868
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 32
32
60
60		 36
41
79
62		 329,02756
314,85075
339,90178
325,15955		 220.161
221.615
210.145
226.220
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 74
83
77
62		 326,66321
304,93878
328,51111
311,03240		 226.184
249.410
237.918
261.546
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 34
39
67
52		 323,89451
303,51497
321,09470
314,13606		 233.612
253.780
257.984
253.156
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 40
45
40
 320,28714
318,67812
367,13138
 243.462
211.767
157.490
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16
20
20		 19
21
27
21		 318,69848
291,73908
312,04715
296,63093		 247.829
293.840
285.374
304.198
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 29


 311,56651


 269.328
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 43
50
65
65		 49
65
85
67		 305,84801
291,16663
311,62215
304,85697		 288.063
296.014
286.743
279.039
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 34
28
30
29		 305,62719
Dolmadı
307,86728
Dolmadı		 288.772
Dolmadı
299.314
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
45
60		 33
26
32
31		 305,20271
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 290.232
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
20
20		 12
4
9
4		 305,05531
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 290.742
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
35
30
30		 34
45
39
31		 301,85079
284,35097
309,40190
280,81777		 302.012
323.341
294.063
360.591
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 45
51
67
52		 294,89469
279,51823
295,06387
288,42119		 328.123
344.479
346.948
332.196
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16
20
20		 19
21
26
21		 293,6225
281,22148
298,73059
278,07234		 333.249
336.810
332.535
371.807
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 45
51
67
52		 285,33538
272,82396
291,84627
280,58271		 369.288
377.046
360.348
361.537
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 34
39
67
52		 284,36695
270,89050
283,39642
275,20455		 373.701
387.349
398.386
383.874
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 45
96
92
72		 281,2456
261,65211
276,51254
257,86103		 388.449
442.740
433.211
471.116
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 21
21
30
30		 24
27
40
31		 281,06173
262,28794
273,17842
258,38159		 389.328
438.698
451.567
468.165
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
30		 23
26
40
31		 276,73411
266,20461
273,76471
265,57140		 411.817
414.490
448.356
429.250
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 275,6478


 417.715
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20

 23
26

 263,521
236,39479

 491.299
668.702
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 45
51
52
41		 255,65889
242,62530
256,40399
242,69651		 548.906
600.722
560.108
575.499
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
35
20		 45
51
46
21		 248,67654
234,34915
258,49179
246,80066		 608.575
692.900
544.737
544.083
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 6
11
10
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
20
20		 5
2

4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 7
17
65
52		 Dolmadı
Dolmadı
332,65459
326,40512		 Dolmadı
Dolmadı
227.348
223.378
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
20
20		 2

5
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
20		 13
23
34
21		 Dolmadı
Dolmadı
309,65909
303,63987		 Dolmadı
Dolmadı
293.182
282.536
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İstatistik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2
1
1
2		 Dolmadı
243,72025
Dolmadı
252,06344		 Dolmadı
589.644
Dolmadı
507.276
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1
1

 Dolmadı
320,40446
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
207.563
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1
1
1
 Dolmadı
220,96350
193,92371
Dolmadı		 Dolmadı
862.204
1.266.870
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
477,76997		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
33.495
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 48
65
90
72		 387,65474
420,90504
408,59672
406,18406		 13.822
13.578
14.883
17.776
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
45
45		 34
65
58
47		 367,28255
403,62452
400,20135
396,50158		 31.360
27.866
21.135
25.867
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 45
65
65
52		 342,2023
379,22836
375,36893
368,38929		 74.921
64.125
51.817
65.998
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
80
80		 27
31
104
82		 334,5075
366,68975
348,11340
344,96831		 95.173
91.541
115.752
126.401
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 45
83
79
62		 319,82584
329,81044
339,22123
322,46558		 145.797
220.678
145.601
218.248
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 74
83
79
62		 295,84604
310,66192
322,67420
303,94128		 270.901
324.119
215.664
326.827
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
145
145		 134
153
189
149		 294,9849
325,31330
328,64607
335,47640		 276.459
242.324
187.909
160.396
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 45
83
79
62		 292,8614
296,03601
317,56499
299,83074		 290.205
424.778
241.727
355.166
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
15
19
15		 268,52873
289,29426
278,51424
269,36391		 482.192
477.477
521.687
582.583
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
190
190
190		 113
243
243
195		 414,35795
401,31768
418,96471
420,21523		 16.915
32.985
21.410
27.255
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 68
77
104
82		 376,8084
371,97484
382,32071
384,48937		 63.724
75.713
76.914
87.656
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
65
52		 373,92955
371,50735
388,64013
386,54774		 69.154
76.572
64.454
83.385
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 34
39
90
72		 364,11178
361,61325
371,83518
371,97179		 89.588
97.147
100.277
115.860
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 45
65
67
52		 348,18367
331,31676
337,25587
336,73917		 130.536
186.768
208.456
222.294
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 45
65
52
41		 330,39999
323,41733
336,94985
339,16748		 191.325
219.675
209.695
213.181
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 57
77
66
52		 329,55595
310,20868
317,83073
314,72568		 194.754
286.554
300.837
322.410
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
100
100
100		 68
128
131
103		 321,84595
303,25336
305,83091
302,94256		 227.763
328.504
372.882
390.770
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 57
83
79
62		 312,2506
300,97192
317,36763
317,15760		 275.269
343.123
303.448
309.718
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
85
60
60		 45
109
79
62		 307,80357
288,34705
296,55487
297,24015		 299.979
435.409
437.297
428.617
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
100
100
100		 85
128
131
103		 306,29109
282,88452
285,53121
284,23766		 308.803
480.504
524.164
526.479
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
45
45		 34
39
60
47		 290,43237
290,07333
295,82773
291,19761		 415.682
421.765
442.639
471.623
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Ekonometri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
60		 68
83
77
62		 284,54904
269,61996
276,47409
264,81907		 462.230
605.824
604.209
708.203
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Grafik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 52
58
52
41		 283,01973
286,92717
303,54673
293,96693		 474.947
446.841
388.166
451.256
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan İşletme Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 34
51
52
41		 278,88365
260,11090
258,03003
249,56755		 510.684
709.094
792.768
883.126
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 79
96
92
72		 274,41111
260,85186
262,18144
256,48168		 551.003
700.615
747.527
800.120
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
30
50
50		 29
39
67
52		 269,15364
265,21636
284,53661
261,03721		 601.138
651.773
532.526
748.853
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 63


 261,75044


 677.119
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
20		 4
2
6
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 57
65
116
93		 429,4251
433,89227
429,15887
424,68364		 11.430
12.766
17.144
15.867
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
65
52		 359,86541
356,72439
372,78889
347,71833		 38.717
43.726
39.920
43.153
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 52
58
51
41		 335,26534
323,54473
328,24471
315,62576		 49.890
60.339
60.190
56.084
Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2026: ÇÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

2 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
75		 30
50
50
75		 379,37357
362,53624
358,23035
344,97123		 243.414
340.517
374.016
424.623
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
75		 40
50
50
75		 375,12178
364,57989
364,83995
361,74772		 262.021
330.117
337.347
332.930
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
75		 40
50
50
75		 374,75494
375,06195
374,65852
365,55899		 263.611
281.168
289.326
315.037
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
70		 40
50
50
70		 363,1897
354,14918
347,07969
333,39809		 320.933
386.838
444.212
501.565
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
70		 40
50
51
71		 357,7015
352,35822
342,14534
326,53008		 351.209
397.558
479.165
552.811
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
75		 40
50
50
75		 355,59734
346,43802
345,54289
332,72396		 363.596
435.276
454.938
506.355
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 354,81701


 368.112
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
70		 40
50
51
70		 347,59106
343,51128
348,36369
333,15802		 413.600
455.337
435.530
503.288
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
75
75
75		 30
75
76
76		 330,86581
312,77761
323,3045
314,21475		 537.925
730.641
634.760
658.145
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 330,45975
328,16838
340,02407
332,1003		 541.355
576.611
495.025
510.986
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 328,89542
316,7523
314,69825
301,38518		 554.628
687.739
719.240
785.940
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
40		 320,81392
307,42993
308,50951
297,94834		 627.527
791.548
784.945
822.989
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
41
40
40		 320,32919
310,93417
312,2421
298,24183		 632.044
751.035
744.735
819.837
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
70		 52
52
52
72		 318,59228
315,15438
314,54976
287,86214		 648.652
704.822
720.777
940.835
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 56
57
57
57		 316,27385
306,30072
304,58587
298,55424		 671.629
804.911
829.141
816.410
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
82
82
82		 314,71646
291,21445
289,84111
279,23039		 687.379
1.000.148
1.010.280
1.052.439
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 31
57
57
57		 313,64573
302,71671
311,5883
298,62821		 698.449
848.426
751.729
815.562
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
57
57
57		 309,81458
292,98207
286,25863
284,47508		 739.163
975.758
1.057.954
983.374
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
52
51
50		 308,25051
294,30675
294,04584
283,91967		 756.407
958.035
955.732
990.587
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
51
52		 307,65293
298,59164
314,79283
295,50701		 762.987
900.861
718.272
850.198
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
67
67		 307,54865
297,44725
295,35316
288,89276		 764.157
915.886
939.569
928.245
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 35
36
35
36		 304,05636
291,8162
280,9116
275,22434		 803.547
991.807
1.131.496
1.107.575
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
62		 300,96566
296,58551
294,51533
285,42226		 839.756
927.410
949.866
971.289
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 299,97693
284,21926
288,44324
275,92995		 851.704
1.100.287
1.028.643
1.097.885
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 297,09978
279,58029
281,34399
264,35122		 886.538
1.169.123
1.125.432
1.269.296
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
60
60
60		 25
62
62
62		 295,62159
275,10114
281,193
267,93149		 904.830
1.238.161
1.127.530
1.214.429
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
45
45
45		 41
47
47
47		 295,59633
289,51038
299,63899
280,38578		 905.161
1.024.084
886.983
1.036.991
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 294,77807
279,09364
280,1346
272,69584		 915.273
1.176.475
1.142.539
1.143.806
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 35
36
36
36		 293,13132
280,46308
275,39526
267,71547		 936.078
1.155.981
1.210.256
1.217.707
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
72
72
72		 291,40262
262,03004
249,32155
238,97908		 957.992
1.448.107
1.626.142
1.726.552
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
52
52
52		 290,23614
272,25271
267,91484
266,3273		 973.080
1.282.546
1.322.623
1.238.820
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 120
120
85
85		 123
123
88
88		 288,44071
283,88608
330,93323
292,12285		 996.415
1.105.256
567.567
889.415
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
40
41		 287,17154
268,43579
263,90999
256,88241		 1.013.146
1.343.886
1.384.713
1.391.431
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 56
57
56
57		 287,14809
273,63313
267,05821
260,56466		 1.013.468
1.260.905
1.335.800
1.330.282
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
55
55		 52
51
57
57		 286,73463
283,94205
280,21837
273,66183		 1.019.009
1.104.432
1.141.329
1.129.820
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 286,4671
271,54104
281,58496
260,53676		 1.022.542
1.293.953
1.122.039
1.330.718
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
25
26
26		 286,30242
272,94961
282,57557
268,87539		 1.024.675
1.271.575
1.108.299
1.200.108
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 285,79731
289,02927
282,89254
273,8455		 1.031.399
1.030.743
1.103.965
1.127.245
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
60
62		 30
71
62
64		 284,32833
264,81897
273,40005
256,3314		 1.051.254
1.402.392
1.239.724
1.400.901
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 283,40172
273,57878
272,46779
268,3637		 1.063.602
1.261.743
1.253.652
1.207.748
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 281,50306
253,42886
248,20582
235,61142		 1.089.404
1.593.602
1.645.426
1.797.228
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 280,69502
276,02259
274,39145
268,34038		 1.100.660
1.223.864
1.225.045
1.208.075
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
62
62
62		 275,70348
248,80079
248,14633
234,28032		 1.169.968
1.673.524
1.646.432
1.826.019
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 273,41771
256,88537
253,22335
234,51496		 1.202.101
1.534.520
1.559.644
1.821.004
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Su Altı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 273,03989
259,58314
269,3808
256,2638		 1.207.588
1.488.916
1.300.050
1.402.077
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Cnc Programlama ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60


 62


 271,89446


 1.224.043
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
40
41		 269,5954
265,61713
264,39889
253,93865		 1.257.028
1.389.376
1.377.210
1.442.217
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 267,41245
254,34233
249,85337
239,8044		 1.288.380
1.578.122
1.617.096
1.709.502
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
45		 31
47
47
47		 267,14217
254,90479
248,24349
238,94854		 1.292.274
1.568.332
1.644.764
1.727.206
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 265,48936
257,83076
257,44201
246,93041		 1.316.166
1.518.384
1.489.178
1.569.822
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 262,49562
262,23231
260,17812
252,76746		 1.359.672
1.444.792
1.444.437
1.462.864
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 261,97202
246,42823
239,10884
228,80297		 1.367.300
1.715.208
1.807.695
1.948.447
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Tufanbeyli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 260,50107
252,4825
247,50051
249,04934		 1.388.866
1.609.831
1.657.662
1.530.133