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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 15 Mart 2024 PDF indir-oku | Ramazan özel Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 07:41

CUMA HUTBESİ 15 Mart 2024 PDF indir-oku | Ramazan özel Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen Cuma hutbesi konusu 15 Mart 2024 bugün için de yayında. Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu mübarek ayda yer alan ibadetlere ve dini değerlere odaklanacak hutbe İslam aleminin gündeminde. Namaz öncesi metine ulaşmak isteyenler Cuma hutbesi PDF oku-indir seçeneklerine yöneldi. İşte, tam metin...

CUMA HUTBESİ 15 Mart 2024 PDF indir-oku | Ramazan özel Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı!

Cuma hutbesi konusu bugün 'Oruç, bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir' olacak. Müslümanlar, namazlarını eda etmeden önce 81 ilde toplanan İslam alemiyle birlikte Ramazan ayının inceliklerini bir kez daha idrak edecek. Oruç ibadeti üzerine yoğunlaşılacak bu özel günde araştırmalar hız kazandı. İşte, Cuma hutbesi 15 Mart 2024 PDF indir-oku!

CUMA HUTBESİ 15 Mart 2024 PDF indir-oku | Ramazan özel Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı!

15 MART CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta 'Oruç, bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir' oldu.

İşte, tam metin:

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CUMA HUTBESİ 15 Mart 2024 PDF indir-oku | Ramazan özel Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı!

ORUÇ, BEDENİMİZE SIHHAT, GÖNLÜMÜZE SEKİNET VERİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim gönülden inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."[2]

Aziz Müminler!

Oruç, İslam'ın beş esasından biridir. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar Allah rızası için yeme-içmeden, şehevi arzulardan ve her türlü kötülükten uzak durmaktır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucu tutması farzdır.

CUMA HUTBESİ 15 Mart 2024 PDF indir-oku | Ramazan özel Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı!

Kıymetli Müslümanlar!

Oruç, sadece midemizi aç ve susuz bırakmak değildir. Oruç, aklımıza, ruhumuza ve bütün organlarımıza tutturulduğu zaman, gerçek anlamına kavuşur. İşte o zaman oruç, bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir.

Aklın orucu, Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekkür etmektir. İnsanı değersizleştiren her türlü kötü düşünceden uzak durmaktır. Dünyevî kaygıların, hırs ve ihtirasların esiri olmamaktır. Kalbin orucu, Allah ve Resûlü'nün sevgisinin önüne hiçbir sevgiyi geçirmemektir. Kalbi karartan kin, nefret ve haset gibi tüm kötü duygulardan arınmaktır.

Değerli Müminler!

Dilin orucu, yalandan, gıybetten, iftiradan, kötü ve kırıcı sözlerden uzak durmaktır. Hiç kimsenin şahsiyetine, onur ve haysiyetine dil uzatmamaktır. Kulağın orucu, kötü ve çirkin sözleri dinlememektir. Duyduğu her şeyi araştırmadan doğru kabul etmemektir. Allah Resûlü (s.a.s), bu hususlarda bizleri şöyle uyarmaktadır: "Yalanı ve işine yalan karıştırmayı terk etmediği sürece oruçlu kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur."[3]

CUMA HUTBESİ 15 Mart 2024 PDF indir-oku | Ramazan özel Cuma hutbesi konusu ve tam metni yayımlandı!

Aziz Müslümanlar!

Elin orucu, harama el uzatmamaktır. Helal olmayan ve hak edilmeyen hiçbir şeyi almamaktır. Ölçüde ve tartıda hile yapmamaktır. Elimizi şiddetin değil, şefkatin, yardımlaşma ve paylaşmanın aracı kılmaktır. Ayağın orucu, Allah ve Resûlü'nün gösterdiği istikamet üzere yürümektir. Adımlarımızı her daim hayır ve iyilik yolunda atmaktır.

Muhterem Müslümanlar!

Oruç, iftar ve sahur sofralarımızı ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, yetim ve öksüzlere açmaktır. Dünyanın pek çok yerinde açlık ve susuzluğa mahkûm edilen insanları unutmamaktır. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissetmektir. Elimizle, dilimizle ve bütün imkânlarımızla mazlumlara destek olmaya devam etmektir. Tek bir kuruşumuzla dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmamaktır.

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