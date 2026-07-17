Haberler
Fotohaber
CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 01:05
CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 17 Temmuz 2026 Cuma hutbesi konusu, rehber niteliğindeki mukaddes kitabımızı merkezine alıyor. İl ve ilçe camilerinde okunacak bu haftaki hutbe, manevi dinamikleri hatırlatmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Diyanet'in resmi kanalları üzerinden paylaşılan Cuma hutbesi tam metni İslam aleminin gündemindeki yerini aldı.