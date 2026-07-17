CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Kur'an-ı Kerim, rahmet peygamberi Allah Resûlü (s.a.s)'in en büyük mucizesidir. Onun tek bir harfi dahi değişmemiştir, asla değiştirilemeyecektir. Yüce Rabbimiz, "Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz"[3] buyurarak, bu gerçeği beyan etmektedir.

Kur'an-ı Kerim, insan ürünü değildir; Allah Teâlâ'nın kelamıdır. O, bir benzeri şöyle dursun; bir suresinin, hatta bir ayetinin dahi benzerinin getirilemeyeceği yüce bir kitaptır. Kur'an; Cenâb-ı Hak ile bağımızı güçlendiren, çevremiz ile ilişkilerimizi düzenleyen bir kılavuzdur.