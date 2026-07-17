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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 01:05

CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 17 Temmuz 2026 Cuma hutbesi konusu, rehber niteliğindeki mukaddes kitabımızı merkezine alıyor. İl ve ilçe camilerinde okunacak bu haftaki hutbe, manevi dinamikleri hatırlatmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Diyanet'in resmi kanalları üzerinden paylaşılan Cuma hutbesi tam metni İslam aleminin gündemindeki yerini aldı.

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CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Müslümanlar için haftalık ibadetin en önemli parçası olan bugünkü hutbede, Allah'ın kıyamete kadar insanlığa en büyük lütfu olan Kur'an-ı Kerim'in önemi vurgulanıyor. Türkiye genelindeki binlerce camide yankılanacak vaaz, hem bireysel hem toplumsal huzurun anahtarını sunuyor.

CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

17 TEMMUZ 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinin başlığını ve içeriğini tüm Türkiye'deki din görevlileriyle paylaştı. Bu haftanın ana teması, İslamiyet'in temel direği olan "Kur'an-ı Kerim" olarak belirlendi. İşte hutbenin tam metni:

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CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

KUR'AN-I KERİM
Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bahşettiği nimetlerden, engin şefkat ve merhametinin tecellilerinden biri de Kur'an-ı Kerim'dir.

Kur'an-ı Kerim, hakkı batıldan ayırt eden ilahi kelamdır. O, asla sıradan bir söz değildir.[1] Kur'an-ı Kerim, sözlerin en güzeli ve en mukaddesidir. O, hidayet kaynağı, şifa membaıdır. Kur'an-ı Kerim, insanlığı; hak ve hakikate, iyilik ve adalete, huzur ve muhabbete sevk eden Rahmani bir muştudur. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere, "Bu Kur'an, en doğru olana iletir; dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler."[2]

CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Kur'an-ı Kerim, rahmet peygamberi Allah Resûlü (s.a.s)'in en büyük mucizesidir. Onun tek bir harfi dahi değişmemiştir, asla değiştirilemeyecektir. Yüce Rabbimiz, "Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz"[3] buyurarak, bu gerçeği beyan etmektedir.

Kur'an-ı Kerim, insan ürünü değildir; Allah Teâlâ'nın kelamıdır. O, bir benzeri şöyle dursun; bir suresinin, hatta bir ayetinin dahi benzerinin getirilemeyeceği yüce bir kitaptır. Kur'an; Cenâb-ı Hak ile bağımızı güçlendiren, çevremiz ile ilişkilerimizi düzenleyen bir kılavuzdur.

CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine sarılan kişiler yolunu kaybetmezler. Onun ilkeleriyle hayat süren aileler huzur bulurlar. Onun ahlakını kuşanan toplumlar güven içinde yaşarlar. Onun adaletini benimseyen milletler güçlü olurlar. Hayatında Kur'an-ı Kerim'e yer vermeyenler, onun emirlerine ve yasaklarına riayet etmeyenler, ayetlerini alaya alanlar ise ancak kendilerini küçük duruma düşürürler. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "…İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur."[4]

CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmenin yolu; değerlerimize sahip çıkmaktan geçmektedir. Bilelim ki; bu değerlerin içerisinde Kur'an-ı Kerim vardır, sünnet-i seniyye vardır. Meşruiyetini İslam'dan alan örfümüz vardır, kültürümüz vardır. Mutluluğun yolu da işte bu değerleri öğrenmekten ve hayatımıza aktarmaktan geçmektedir.

Hutbemizi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: "Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın sizlere bir ikramıdır..."[5]

[1] Târık, 86/13,14.

[2] İsrâ, 17/9.

[3] Hicr, 15/9.

[4] Zümer, 39/23.

[5] Dârimî, Fedâilü'l-Kur'ân, 1.

CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 17 Temmuz 2026 bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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