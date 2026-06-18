Cuma Hutbesi 19 Haziran 2026: Diyanet ile bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir?

BİRLİKTE RAHMET VARDIR

Muhterem Müslümanlar!



Yüce Rabbimizin saygı duyulmasını emrettiği dört aydan biri olan, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Hürmete layık" olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Resûl-i Ekrem (s.a.s), "Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurarak, bu mübarek ayın; ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır.

Aziz Müminler!



Önümüzdeki perşembe Âşûrâ gününü idrak edeceğiz. Birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olan Âşûrâ günü; ne hazindir ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Cennet gençlerinin efendisi" diyerek övdüğü, torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ile çoğu Ehl-i Beyt'e mensup yetmişi aşkın Müslümanın Kerbelâ'da acımasızca şehit edildiği gündür.