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Cuma Hutbesi 19 Haziran 2026: Diyanet ile bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 23:53
Cuma Hutbesi 19 Haziran 2026: Diyanet ile bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 19 Haziran Cuma hutbesi yayımlandı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbede birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarına yer verilirken, Muharrem ayının manevi önemine dikkat çekildi. Vatandaşlar, bu haftanın hutbe konusu ve tam metnine ilişkin detayları araştırıyor.