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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:06

CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. " Her işin bir ahlakı vardır"başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 26 Nisan 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...

CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?

26 Nisan 2024 Cuma hutbesi metni perşembe günü vatandaşlarla paylaşıldı. İşleri ahlaklı ve gerektiği gibi yapmayı anlatan metinde Hadis-i Şeriflere yer verildi. İşte, cuma hutbesi 26 Nisan PDF metninin tamamı ve konusu hakkında bilgiler.

CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?

Muhterem Müslümanlar!

Bu hayatta her birimiz farklı iş ve görevlerle iştigal etmekteyiz. Kimimiz memur, kimimiz amiriz; kimimiz işçi, kimimiz işvereniz. Allah katında bizi
değerli kılan, ne mesleğimizdir ne de konumumuzdur. Bizi değerli kılan; imanımız ve ibadetlerimizdir. Sorumluluk bilincine sahip güzel ahlaklı bir kişi olmamızdır.

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CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Allah, hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü de hayatı da yaratandır…" Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere, müminde bulunması gereken hasletlerden biri
de işini en güzel şekilde yapmasıdır. Zira İslam'ın bize öğrettiği bir iş ahlakı vardır. Bu ahlakın özünde doğruluk ve dürüstlük, güven ve sadakat, helal ve haram duyarlılığı vardır. Bu ahlakın özünde hak etmediğini almamak, kul ve kamu hakkına riayet etmek vardır. Bu ahlakın özünde ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin huzuruna, mutluluk ve refahına katkı sunmak vardır. Bu ahlakın özünde ilmi, bilim ve teknolojiyi insanlığın hayrına kullanmak, adalet ve iyiliği hâkim kılmak, zulüm ve kötülüğe engel olmak vardır.

CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde "Allah Teâlâ, işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur." buyurmaktadır. Bu hadis-i şerife gönülden bağlı kalmalı, işimizin hakkını vermek için çaba göstermeliyiz. Helal rızık kazanmak için emek sarf etmeliyiz. Alın terini kutsal bilmeliyiz. İşimizi, bize verilmiş bir emanet olarak görmeliyiz. Rızkımızı kazandığımız işyerinin
eşya ve malzemelerine zarar vermemeliyiz. İşyerinin imkânlarını şahsi menfaatlerimiz için kullanmamalıyız.

CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam'da sadece işin ve işçinin değil, işverenin de bir ahlakı vardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), "İşçiye, ücretini teri kurumadan önce verin." buyurmaktadır. Eğer işveren isek bu hadisi kendimize şiar edinip işçinin ücretini tam ve vaktinde ödemeliyiz. Onu sosyal güvenceden mahrum bırakmamalıyız. İş güvenliğine hassasiyet göstermeli, işçinin sağlığını kendi sağlığımız bilmeliyiz. İşçinin canına zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan sakınmalıyız. Ona
dinlenme ve ibadetlerini yerine getirme fırsatı sağlamalıyız.

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