Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
08:06
CUMA HUTBESİ 26 NİSAN 2024 tam metin yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. " Her işin bir ahlakı vardır"başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 26 Nisan 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...