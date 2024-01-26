Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı haftanın hutbesini yayımladı. Bu hafta Mülk Suresi üzerinden dini değerleri anacak İslam alemi, camilerin yolunu tutuyor. 81 ilde camilerde okunacak Cuma Hutbesi 26 Ocak tarihli tam netin namaz öncesi gündemdeki yerini aldı. Bayram niteliğinde geçirilen bu özel gün ibadetle dolu geçiriliyor. İşte, Cuma hutbesi konusu ve PDF...