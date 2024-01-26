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Haberler Fotohaber Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 00:02

Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı haftanın hutbesini yayımladı. Bu hafta Mülk Suresi üzerinden dini değerleri anacak İslam alemi, camilerin yolunu tutuyor. 81 ilde camilerde okunacak Cuma Hutbesi 26 Ocak tarihli tam netin namaz öncesi gündemdeki yerini aldı. Bayram niteliğinde geçirilen bu özel gün ibadetle dolu geçiriliyor. İşte, Cuma hutbesi konusu ve PDF...

Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Cuma hutbesi tam metin PDF indir-oku seçenekleri ile gündemde. Bu haftaki Cuma namazında 81 ilin tüm camilerinde okunacaklar belli oldu. Müslümanların buluştuğu bu özel günde Diyanet tarafından her hafta farklı değerlere odaklanılıyor. İşte, 26 Ocak Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

26 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Mülk Sûresinden Mesajlar" oldu.

İşte, tam metin:

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Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

MÜLK SÛRESİNDEN MESAJLAR
Muhterem Müslümanlar!

Bu haftaki hutbemizde Kur'an-ı Kerim'in altmış yedinci sûresi olan, "Tebâreke" diye bildiğimiz Mülk sûresinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in uyumadan önce okumayı adet edindiği[1] bu sûrenin mesajlarını yeniden hatırlayacağız.

Aziz Müminler!

Mülk sûresi, yerlerin, göklerin ve bütün yaratılmışların yegâne sahibinin Allah Teâlâ olduğunu haber veren bir fermandır. Cenâb-ı Hak bu sûrenin ilk ayetinde "Mülkü, hükümrânlığı elinde bulunduran Allah ne yücedir. O'nun her şeye gücü yeter."[2] buyurmaktadır. Rabbimiz, Mâlikü'l-mülk'tür; mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. O, mutlak kudret sahibidir. Bize düşen, Rabbimizin kudretine teslim olmaktır. O'nun yardımına, rahmetine ve affına her daim muhtaç olduğumuz bilinciyle bir ömür sürmektir.

Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Kıymetli Müslümanlar!

Mülk sûresi, fâni dünyanın imtihan yurdu olduğunu bildiren bir beyandır. Sûrenin ikinci ayetinde şöyle buyrulmaktadır: "Allah, hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."[3] Ayetten anlaşıldığı üzere bu dünyaya gelişimiz de vademiz dolduğunda bu dünyadan ayrılışımız da imtihanın gereğidir. Sağlık da hastalık da bir imtihandır. Sevinçler de üzüntüler de bir imtihandır. Mühim olan, bütün bu imtihanları iman, bilinç ve metanetle aşabilmektir.

Değerli Müminler!

Mülk sûresi, kâinatın yaratılışının ve eşsiz bir denge üzere işleyişinin, Rabbimizin varlığına ve birliğine işaret ettiğini öğretmektedir. Rabbimizin çağrısına kulak vermeyen inkârcıları çetin bir azapla uyarmaktadır. Bugün Müslümanları katleden, onları aç ve susuz bırakan inkârcılar da dünyada zilletten, ahirette cehennemden kurtulamayacaklardır. Onların mahşer günü büyük bir pişmanlık içinde söyleyecekleri tek söz, "Keşke hakikate kulak verip aklımızı başımıza alsaydık" olacaktır. Ancak Rabbimiz, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak, onları temize çıkarmayacak ve elem verici ebedi bir azaba mahkûm edecektir.

Cuma Hutbesi 26 Ocak tam metin PDF! Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Aziz Müslümanlar!

Mülk sûresi aynı zamanda müminler için Allah katında büyük bir mükâfat olduğunu müjdelemektedir. Bu müjdeye nail olmak isteyen müminler, Allah'tan hakkıyla sakınırlar. O'nun emirlerine hakkıyla riayet ederler, yasaklarından hakkıyla kaçınırlar ve İslam ahlakını kuşanırlar. O müminler ki, mazlumların çığlıklarına seyirci kalamazlar. Bir yandan savaş, diğer yandan açlıkla mücadele eden başta Gazze halkı olmak üzere tüm mazlumların maruz kaldığı zulme karşı meşru tepkilerini ortaya koyarlar. Zalimleri engelleyecek kadar boykotu büyütürler. Dualarını müminlerden eksik etmezler.

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