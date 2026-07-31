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Cuma Hutbesi 31 Temmuz 2026 Tam Metin: Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 01:15
Cuma Hutbesi 31 Temmuz 2026 Tam Metin: Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesini Türkiye genelindeki tüm camilerde okunmak üzere yayımladı. Her hafta Müslümanlara rehberlik eden mesajlar sunan Diyanet, bu hafta da toplumsal ve manevi değerleri öne çıkaran kritik bir temayı cemaatle buluşturuyor.