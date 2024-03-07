CUMA HUTBESİ 8 MART 2024 PDF METİN indir-oku🤲: Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

RAMAZAN GELİYOR! HAZIR MIYIZ?

Muhterem Müslümanlar!

Önümüzdeki Pazar günü kılacağımız ilk teravih namazıyla on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşacağız. Aynı gece sahura kalkarak oruca niyet edeceğiz. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan'ın kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ramazan-ı şerifimiz şimdiden mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Ramazan, Kur'an ayıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Zaman, mekân ve insan, vahyin nuruyla Ramazan'da aydınlanmıştır. Rabbimiz, Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır: "Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." Ramazan, bizi, Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet etmektedir.

Peki, bizler, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanabiliyor muyuz? Onun rehberliğinde örnek bir insan ve Müslüman olabiliyor muyuz?