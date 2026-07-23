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CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 23 Temmuz 2026 Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 22:44
CUMA HUTBESİ TAM METİN: Diyanet ile 23 Temmuz 2026 Cuma Hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 24 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesi tam metni yayımlandı. Böylece namaz kılacak Müslümanlar ""Cuma hutbesinin konusu nedir, içeriği nasıl?" sorularını araştırmaya başladı. İşte açıklanan bilgiler doğrultusunda bu mübarek günde, cemaatin gündemine yön veren detaylar...