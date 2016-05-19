Cuma Mesajları 20 Mayıs 2016 - Resimli, Yazılı, Kısa ve Uzun Cuma Mesajı Listesi

Cuma günü hangi mesajlar gönderilir? En güzel cuma mesajları nelerdir?



Müslümanların en önemli günü olan Cuma günü geldi... Bugün 20 Mayıs Cuma...

Haftanın en özel günü olan bugün insanlar dostlarının cuma günlerini kutlarlar, iyi dileklerde bulunurlar, hemde cuma namazlarına giderek farz olan cuma namazı ibadetlerini yerine getirirler...



Cuma namazına gitmeden evvel ya da cuma namazını bitirdikten sorna sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, büyüklerinize cuma mesajı gönderebilirsiniz. Mesaj ararken fazla zaman kaybı yaşamamanız için en beğenilen ve en güzel cuma mesajlarını bu sayfamızda bir araya getiriyoruz.



Alttaki resimli cuma mesajları arasından beğendiklerinizi alarak facebook, twitter gibi sosyal ağlar üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilir, sözlü olanları ise whatsapp & sms üzerinden gönderebilirsiniz.



Cuma nedir? Cuma gününün önemi nedir?

Cuma, müslümanların bayramıdır. Allahü teala, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.



Cuma namazı, farz namazlardan olup, (Cuma şartlarını kendilerinde toplayan kimseler için iki rekat Cuma namazıFarz-ı ayın'dır.) Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cumanın farzı iki rekattır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır. Cuma günü herkes cuma namazına gitmelidir ve alışverişi bırakmalıdır.



Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır; kadınlara, kölelere, yolculara ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlara farz değildir.



Cuma namazının şartları:

1- Mukim olacak (seferi olmamak)

2- Erkek olacak (kadına farz değil)

3- Akıl ve bâliğ olmak

4- Sıhhatli olacak (hasta olmayacak)

5- Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak

6- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak

7- Gözleri görecek (kör olmayacak)

8- Kendisi yüreyerek gidebilecek



Cuma namazının kılınabilmesi için şartlar:

1- Şehirde veya şehir kıyısında olmak (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)

2- Devletin başında emir veya emirin görevlendirdiği bir kişinin bulunması

3- Öğle vakti olması

4- Öğle vaktinde hutbe okunması

5- İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi'de 3, Maliki'de 12, Şafii ve Hanbeli'de 40 erkek gerekir)

6- Cami herkeze açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı



Hayırlı cumalar....



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