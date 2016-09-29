Cuma Mesajları (2016) - Sevdiklerinize hayırlı cumalar mesajı gönderin

Cuma gününe özel cuma mesajı arayanlar için, çevrenizde ki değerli insanlara gönderebileceğiniz cuma mesajı alternatiflerini bu sayfamızda sizlere aktarıyoruz.



Cuma günü, Müslümanlar için müminlerin bayramı olarak bilinir. Bugün yapılan ibadetlere en az iki kat sevap verilir. İşlenen günahlar ise aynı şekilde iki kat yazılır.



O yüzden Cuma günlerini ayrı bir dikkat ederek değerlendirmek gerekiyor.



Bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor:

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.) [Ramuz]



En güzel cuma mesajları

Günlerin en hayırlısı cuma günü için dostlarınıza gönderebileceğiniz çeşitli mesajları bu sayfada bulabilirsiniz. Mesajlar arasında resimli, sözlü, kısa, uzun ve istediğinize göre birbirinden farklı mesajlar bulunuyor.



Galeri olarak listelediğiniz bu sayfada isterseniz resimli cuma mesajlarını bilgisayarınıza & telefonunuza kaydedip WhatsApp, Facebook, Instagram ve SMS gibi çeşitli platformlar üzerinden gönderebilirsiniz.



Görsellerde ve görsellerin hemen altında farklı mesajlar bulunmaktadır. Dilediğinizi seçip gönderebilirsiniz.



Hayırlı Cumalar...