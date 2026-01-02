YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

"Duaların gökyüzüne en yakıştığı bu müstesna günde, tüm sıkıntıların bir seccade genişliğinde son bulmasını dilerim. Cuma'nız feyizli olsun."

"Ya Rabbi! Bize bu Cuma gününün feyzini ve bereketini nasip eyle. Dilimizden düşmeyen duamızın kabulüne vesile kıl. Cuma'nız mübarek olsun."