Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları
Giriş Tarihi: 02.01.2026 07:07

YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

2026 yılının ilk cuma günü idrak edilirken, mübarek günün manevi atmosferi paylaşılan mesajlarla daha da anlam kazanıyor. En yeni, anlamlı, kısa ve uzun cuma mesajlarının yanı sıra ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri, sevdiklere iyi dileklerini iletmek isteyenlerin tercihi oluyor. Yılın ilk cuma gününde paylaşılabilecek en özel ve etkileyici mesajlar, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

  • ABONE OL
YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

Yeni yılın ilk cuma günü, duaların ve hayırlı temennilerin daha yoğun paylaşıldığı özel günler arasında yer alıyor. 2026'nın ilk cuma gününe özel hazırlanan anlamlı, ayetli ve hadisli cuma mesajları; kısa ve uzun seçenekleriyle dikkat çekiyor. Hayırlı Cumalar dileklerini en güzel ifadelerle paylaşmak isteyenler için öne çıkan mesajlar bir araya getirildi.

YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

"Gönlümüzden geçen her hayrın, bu mübarek Cuma gününün bereketiyle kabul olması dileğiyle. Hayırlı ve nurlu Cumalarınız olsun."

"Rabb'im, bugünün hürmetine kalbimizin yükünü hafifletsin, yolumuzu iman nuruyla aydınlatsın. Cuma'mız mübarek olsun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

"Haftanın yorgunluğunu üzerimizden atan, ruhumuza huzur veren bu Cuma'da, hanelerimize sağlık ve bereket dolsun. Cuma'nız mübarek olsun."

"İyiliklerin fidan olup kök saldığı, tövbelerin kabul kapısının açık olduğu bu günde, dualarınızda yer almak dileğiyle. Mübarek Cumalar."

YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

"Duaların gökyüzüne en yakıştığı bu müstesna günde, tüm sıkıntıların bir seccade genişliğinde son bulmasını dilerim. Cuma'nız feyizli olsun."

"Ya Rabbi! Bize bu Cuma gününün feyzini ve bereketini nasip eyle. Dilimizden düşmeyen duamızın kabulüne vesile kıl. Cuma'nız mübarek olsun."

YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

"Gözden akan bir damla yaş kadar saf, gönülden çıkan bir Fatiha kadar kabul olsun dualarınız. Cuma'nın rahmeti üzerinize olsun."

"Bugün; yüzümüzü kıbleye, kalbimizi Hakk'a çevirdiğimiz mübarek Cuma. Rabbim, tüm İslam âlemine huzur ve esenlik ihsan eylesin."

YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

"Cuma'nın nuruyla aydınlanan kalplerimiz, Rabbimizin aşkıyla dolsun. Duanız kabul, amelleriniz makbul olsun. Hayırlı Cumalar."

YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

"Allah'ım, bizi rızana uygun yaşamaktan ayırma. Geçmişimize mağfiret, geleceğimize umut eyle. Cumanız hayırlara vesile olsun."

YILIN İLK CUMA MESAJLARI 2026 | En yeni, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları

"Yüreğinizden yükselen her niyazın, Rabbin katında makbul olduğu; sevgi, saygı ve huzurun daim olduğu bir Cuma dilerim."