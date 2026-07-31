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Giriş Tarihi: 31.07.2026 06:29

CUMA MESAJLARI 31 TEMMUZ: Uzun, kısa, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar!

Müslümanlar, 31 Temmuz 2026 Cuma gününün huzurunu ve bereketini sevdikleriyle paylaşmak için en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. Bu mübarek günde yakınlarına iyi dileklerini ve dualarını iletmek isteyenler; WhatsApp, SMS, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilecekleri anlamlı, içten, dualı ve resimli Cuma mesajlarını tercih ediyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz birbirinden güzel Cuma mesajları...

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CUMA MESAJLARI 31 TEMMUZ: Uzun, kısa, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar!

31 Temmuz 2026 Cuma gününün gelmesiyle birlikte, sevdiklerine hayırlı dileklerini iletmek isteyenler en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. Ayetli, hadisli, dualı ve resimli 31 Temmuz 2026 Cuma mesajları, WhatsApp ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere bir araya getirildi.

CUMA MESAJLARI 31 TEMMUZ: Uzun, kısa, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026

"Hayır ve bereket dolu bir Cuma günü geçirmenizi dilerim. Rabbim gönlünüzü huzurla, evinizi bereketle doldursun. Dualarınızı eksik etmeyin, sevdiklerinize güzel dileklerinizi ulaştırın."
"Mübarek Cuma gününüz kutlu olsun. Rabbim bu anlamlı günün huzurunu kalbinize yerleştirsin, sevgi ve mutlulukla dolu bir gün yaşamanızı nasip etsin. Hayırlı Cumalar!"
"Cuma günü, dualarımızı yükselttiğimiz, gönüllerimizi ferahlattığımız özel bir gündür. Rabbim size sağlık, huzur ve bereket versin. Sevdiklerinizi hatırlayın, iyi dileklerinizi paylaşın."

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CUMA MESAJLARI 31 TEMMUZ: Uzun, kısa, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar!

31TEMMUZ 2026 CUMA MESAJLARI

"Rabbim, bu mübarek gün hürmetine dualarımızı kabul, günahlarımızı af eylesin. Hayırlı Cumalar."

Kalplerin birleştiği, gönüllerin arındığı bu mübarek Cuma'da; İslam alemine birlik, beraberlik, kardeşlik ve daimi barış nasip olsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma; ayrılıkların değil, birleşmenin günüdür. Rabbim İslam coğrafyasına huzur, barış ve sarsılmaz bir kardeşlik nasip etsin. Cumanız hayırlı olsun.

Aynı secdede buluşan milyonlarca yüreğin duasıyla; kırgınlıkların son bulduğu, kardeşliğin güçlendiği bir İslam alemi diliyorum. Hayırlı Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Cumanız mübarek olsun! Rabbim kalbinize huzur, hanenize bereket, işinize kolaylık versin. Her şey gönlünüzce olsun.

CUMA MESAJLARI 31 TEMMUZ: Uzun, kısa, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar!

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Bu mübarek günde sevdiklerinize göndereceğiniz mesajların manevi ağırlığını artırmak için ayet ve hadislerin rehberliğinden faydalanabilirsiniz. Paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz en özel derleme:

"Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." (İnşirah, 5). Bu mübarek günün hürmetine Rabbim tüm zorluklarımızı kolaylığa çevirsin. Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim). Dualarınızın kabul, amellerinizin makbul olduğu huzur dolu bir gün dilerim.

"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından korur." (Bakara, 201). Bu kutsal günde tüm dualarınızın gökyüzünde karşılık bulması dileğiyle.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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