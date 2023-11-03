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Haberler Fotohaber CUMA NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve il il namaz vakti!
Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:50

CUMA NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve il il namaz vakti!

İslam alemi için önemi oldukça mühim olan Cuma gününde Müslümanlar, camilerde bir araya geliyor. Bu mübarek günde eda edilen namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler ''Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Bilgilerini tazelemek isteyenler ise adım adım Cuma namazı kılınışı, rekat sayısı ve okunacak sureler için araştırmalarına hız kazandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan namaz vakitleri ile öğle ezanı vaktinde kılınan namaz saati il il belli oldu. Peki, Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir ve hangi dualar okunur? İşte, detaylar…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak şeklindeki sorular bu hafta da gündemdeki yerini aldı. İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen bu mübarek günde milyonlarca Müslüman, kendilerine farz kılınan namaz ibadetini yerine getirmek üzere camilere akın ediyor. Öğle vaktinde eda edilen bu namaz sırasında okunacak dualar, rekat sayısı ve kılınışı gibi detaylar için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

3 KASIM CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul: 12.53
Ankara: 12.37
İzmir: 13.00
Bursa: 12.52

İşte diğer illerin cuma saati:

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile namaz vakitleri sorgulama için:

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

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