CUMA NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve il il namaz vakti!

İslam alemi için önemi oldukça mühim olan Cuma gününde Müslümanlar, camilerde bir araya geliyor. Bu mübarek günde eda edilen namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler ''Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Bilgilerini tazelemek isteyenler ise adım adım Cuma namazı kılınışı, rekat sayısı ve okunacak sureler için araştırmalarına hız kazandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan namaz vakitleri ile öğle ezanı vaktinde kılınan namaz saati il il belli oldu. Peki, Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir ve hangi dualar okunur? İşte, detaylar…