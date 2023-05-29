Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri sona erdi. Cumhur İttifakı ortak adayı, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.16'sını alırken, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 47.84'ünü alarak seçimlerde 2 milyon 400 bin fark yiyerek 2. oldu. Halkın büyük teveccühüyle tekrardan cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı illerde yüzde 70 oy oranının üstüne geçti. Özellikle muhalif seçmenin hakaretler yağdırdığı deprem bölgesinde halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçmekte sakınca görmedi.