Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 81 ilde sandıklar kuruldu ve yüzde 84 üzeri katılımın gösterildiği 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.16'sını alarak her zaman olduğu gibi ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi. Başkan Erdoğan'ın bazı illerde oyların yüzde 70'ten fazlasını topladığı görüldü. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il!