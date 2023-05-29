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Haberler Fotohaber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…
Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri sona erdi. Cumhur İttifakı ortak adayı, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.16'sını alırken, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 47.84'ünü alarak seçimlerde 2 milyon 400 bin fark yiyerek 2. oldu. Halkın büyük teveccühüyle tekrardan cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı illerde yüzde 70 oy oranının üstüne geçti. Özellikle muhalif seçmenin hakaretler yağdırdığı deprem bölgesinde halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçmekte sakınca görmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 81 ilde sandıklar kuruldu ve yüzde 84 üzeri katılımın gösterildiği 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.16'sını alarak her zaman olduğu gibi ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi. Başkan Erdoğan'ın bazı illerde oyların yüzde 70'ten fazlasını topladığı görüldü. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

1 - Bayburt 82.45

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

2 - Gümüşhane 78.54

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

3 - Çankırı 76.76

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde en yüksek oy aldığı 10 il! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 70 üstünü gördü…

4 - Yozgat 76.36

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