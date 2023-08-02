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Haberler Fotohaber D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir? Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üyelik ekranı ve ücreti!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:14

D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir? Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üyelik ekranı ve ücreti!

D Smart üyelik ekranı ve ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk edecek. Yapılan açıklamaya göre; Galatasaray Zalgiris maçı D Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu noktada dijital yayın platformu binlerce sarı kırmızılı takıma gönül veren binlerce taraftarın gündemindeki yerini aldı. Peki, D Smart nereden ve nasıl indirilir, nasıl üye olunur? İşte D Smart üyelik ekranı, ücreti ve detaylar.

D Smart üyelik ekranı ve ücreti: Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir?

D Smart üyelik ekranı ve ücreti ile Smart Spor frekans bilgileri futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go üzerinden taraftarlar ile buluşacak. Bu noktada ''D Smart nereden ve nasıl indirilir, nasıl üye olunur?'' soruları yanıt aramaya başladı. Spor Smart izlemek için D-Smart platformuna üye olmak gerekiyor. Kişiler platforma telefon numaraları ile üye olabiliyor. İşte D Smart üyelik ücreti, ekranı ve detaylı bilgiler…

D Smart üyelik ekranı ve ücreti: Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u ağırlıyor.

Rams Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Zalgiris maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

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D Smart üyelik ekranı ve ücreti: Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Zalgiris maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

D Smart üyelik ekranı ve ücreti: Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir?

GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçını izlemek için D Smart Go'nun yıllık 179 ila 199 lira arasından değişen üyelik paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor.

D Smart üyelik ekranı ve ücreti: Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir?

SPOR SMART NASIL İZLENİR?

D-Smart platformu bünyesinde yayın hayatına devam eden spor içerikli tematik bir kanal olan Spor Smart, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor.

D Smart 77. kanalda yer alan Spor Smart'ta ekrana gelen yayınları izlemeyebilmek için D Smart ya da D Smart Go abonesi olmanız gerekiyor.

D Smart'ın HD kalitesiyle sunduğu ayda 19,90 TL'den başlayan zengin içerikli TV paketlerine abone olmak için www.dsmart.com.tr adresini ziyaret edebilir, 0850 266 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya size en yakın D-Smart bayisine uğrayabilirsiniz.

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