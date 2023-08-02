D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir? Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üyelik ekranı ve ücreti!

D Smart üyelik ekranı ve ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk edecek. Yapılan açıklamaya göre; Galatasaray Zalgiris maçı D Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu noktada dijital yayın platformu binlerce sarı kırmızılı takıma gönül veren binlerce taraftarın gündemindeki yerini aldı. Peki, D Smart nereden ve nasıl indirilir, nasıl üye olunur? İşte D Smart üyelik ekranı, ücreti ve detaylar.