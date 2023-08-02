D Smart üye ol ve indir; nereden ve nasıl indirilir? Galatasaray Zalgiris maçı Spor Smart’ta! D Smart üyelik ekranı ve ücreti!

D Smart üyelik ekranı ve ücreti ile Smart Spor frekans bilgileri futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go üzerinden taraftarlar ile buluşacak. Bu noktada ''D Smart nereden ve nasıl indirilir, nasıl üye olunur?'' soruları yanıt aramaya başladı. Spor Smart izlemek için D-Smart platformuna üye olmak gerekiyor. Kişiler platforma telefon numaraları ile üye olabiliyor. İşte D Smart üyelik ücreti, ekranı ve detaylı bilgiler…