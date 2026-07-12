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Haberler Fotohaber Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı
Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 19:25

Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı

Kanal D ekranlarının her hafta pazar günleri yayımlanan dizisi Daha 17 7. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Serhat ve Aras arasındaki büyük yüzleşme ve heyecan dolu anlar izleyicinin radarında olacak. Dizinin yeni bölümünü izlemek için takipçiler 'Daha 17 son bölüm izle' başlıklı araştırmalar yapıyor.

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Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı

Daha 17 dizisi, her geçen bölüm tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Serhat'ın köşeye sıkıştığı ve Aras'ın kardeşini bulmak için hayatını riske attığı bu bölümde, taşlar yerinden oynuyor. Hakan'ın hain planları, Leyla'nın kritik desteği ve Deniz ile Teoman'ın beklenmedik karşılaşması izleyiciye büyük sürprizler yaşatmaya hazırlanıyor.

Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı

DAHA 17 7. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/daha-17/bolumler

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Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı

DAHA 17 YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Serhat, ifşa olacağını anlamış ve bildikleri üzeriden Hakan'la pazarlık masasına oturup istediklerini almıştır. Onun kim olduğunu öğrenen Aras, kardeşinin yerini öğrenmek için Serhat'ı Metin'le birlikte kaçırmıştır. Aras tam da kardeşine bu kadar yaklaşmışken Serhat'ın kaçmaya çalışması bir kazaya neden olur.

Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı

Aras için kardeşini bulmak biraz daha zorlaşır. Serhat'ı ortadan kaldırmak isteyen Hakan'ın yaptığı bir hata Aras'ı Akkaya villasına yönlendirecektir. Aras'ın villaya girmesindeki yardımcısı ise ailesinin, özellikle de annesinin baskılarından bıkmış olan Leyla olacaktır.

Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı

Diğer tarafta ise Deniz'in evlerini basan pis su nedeniyle elbisesiz kalması Teoman ve Deniz'in yollarının kesişmesine neden olacaktır…

Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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