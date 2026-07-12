Daha 17 7. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm izleme ekranı

DAHA 17 YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Serhat, ifşa olacağını anlamış ve bildikleri üzeriden Hakan'la pazarlık masasına oturup istediklerini almıştır. Onun kim olduğunu öğrenen Aras, kardeşinin yerini öğrenmek için Serhat'ı Metin'le birlikte kaçırmıştır. Aras tam da kardeşine bu kadar yaklaşmışken Serhat'ın kaçmaya çalışması bir kazaya neden olur.