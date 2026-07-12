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Haberler Fotohaber Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor
Giriş Tarihi: 12.07.2026 23:13 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 23:15

Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

Kanal D ekranlarının dizisi Daha 17, 7. bölümüyle izleyisi ile buluşurken gözler bölüm sonu ardından gelecek haftaya çevrildi. Daha 17 8. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Aras'ın kardeşini bulma mücadelesi ve Hakan'ın karmaşık planları yeni haftada nasıl bir yön alacak?

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Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

Daha 17, her hafta artan temposuyla heyecanı doruğa taşıyor. 7. bölümün finalinde yaşanan kritik gelişmeler, izleyicileri şimdiden gelecek hafta için heyecanlandırmış durumda. Peki, dizi takipçilerinin merakla beklediği Daha 17 8. bölüm fragmanı çıktı mı?

Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

DAHA 17 7. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/daha-17/bolumler

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Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

DAHA 17 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Daha 17 yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhat, ifşa olacağını anlamış ve bildikleri üzeriden Hakan'la pazarlık masasına oturup istediklerini almıştır. Onun kim olduğunu öğrenen Aras, kardeşinin yerini öğrenmek için Serhat'ı Metin'le birlikte kaçırmıştır. Aras tam da kardeşine bu kadar yaklaşmışken Serhat'ın kaçmaya çalışması bir kazaya neden olur.

Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

Aras için kardeşini bulmak biraz daha zorlaşır. Serhat'ı ortadan kaldırmak isteyen Hakan'ın yaptığı bir hata Aras'ı Akkaya villasına yönlendirecektir. Aras'ın villaya girmesindeki yardımcısı ise ailesinin, özellikle de annesinin baskılarından bıkmış olan Leyla olacaktır.

Diğer tarafta ise Deniz'in evlerini basan pis su nedeniyle elbisesiz kalması Teoman ve Deniz'in yollarının kesişmesine neden olacaktır…

Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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