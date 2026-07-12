Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

Aras için kardeşini bulmak biraz daha zorlaşır. Serhat'ı ortadan kaldırmak isteyen Hakan'ın yaptığı bir hata Aras'ı Akkaya villasına yönlendirecektir. Aras'ın villaya girmesindeki yardımcısı ise ailesinin, özellikle de annesinin baskılarından bıkmış olan Leyla olacaktır.

Diğer tarafta ise Deniz'in evlerini basan pis su nedeniyle elbisesiz kalması Teoman ve Deniz'in yollarının kesişmesine neden olacaktır…