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Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor
Giriş Tarihi: 12.07.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 23:15
Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor
Kanal D ekranlarının dizisi Daha 17, 7. bölümüyle izleyisi ile buluşurken gözler bölüm sonu ardından gelecek haftaya çevrildi. Daha 17 8. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Aras'ın kardeşini bulma mücadelesi ve Hakan'ın karmaşık planları yeni haftada nasıl bir yön alacak?