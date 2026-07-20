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Haberler Fotohaber Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle linki: "Çünkü Aras, sana aşık!" Daha 17 9. Bölüm Fragmanı Yayımlandı!
Giriş Tarihi: 20.07.2026 03:10

Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle linki: "Çünkü Aras, sana aşık!" Daha 17 9. Bölüm Fragmanı Yayımlandı!

"Daha 17 dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu 8. bölümün ardından merakla araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarının yeni dizisinin son yayınlanan bölümündeki gelişmelerin ardından hikayede neler yaşanacağı için izleyiciler ipuçlarına odaklanmış durumda. Böylece yayınlanan Daha 17 9. bölüm fragmanı diziseverlerin gündeminde yer aldı.

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Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle linki: Çünkü Aras, sana aşık! Daha 17 9. Bölüm Fragmanı Yayımlandı!

Daha 17 dizisinde heyecan sekizinci bölümün ardından hız kesmeden devam ediyor. Hikaye ve karakterler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği ve hangi olayların yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yayınlanan Daha 17 dizisi 9.bölüm fragmanı ve son gelişmeler, izleyicilerin yakın takibinde yer alıyor.

Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle linki: Çünkü Aras, sana aşık! Daha 17 9. Bölüm Fragmanı Yayımlandı!

DAHA 17 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 sekizinci bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

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Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle linki: Çünkü Aras, sana aşık! Daha 17 9. Bölüm Fragmanı Yayımlandı!

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras ve Leyla sevgili rolü yapmaya başlamış, Akkaya villasında kimsesiz çocuklar yararına yapılan defileye el ele gelmişlerdir. Ancak Aras'ın orada Teoman tarafından darp edilmesi Akkaya Ailesi için büyük bir skandala neden olur. Bu nedenle Akkayalar, Aras'tan yardım istemek zorunda kalırlar. Onun yardım etmeyi kabul etmesiyle geçmiş sırrının gün yüzüne çıkma tehlikesi baş gösterir. Ancak asıl büyük tehlike Aras'a doğru yaklaşmaktadır.

Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle linki: Çünkü Aras, sana aşık! Daha 17 9. Bölüm Fragmanı Yayımlandı!

Diğer yandan ise Teoman kavga ederek akıllandıramadığı Aras'ın canını yakmak için yeni ve tehlikeli bir oyuna girişir. Ve bu oyun sonunda asıl canı yanan henüz farkına varmasa da kendisi olacaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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