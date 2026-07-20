Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle linki: "Çünkü Aras, sana aşık!" Daha 17 9. Bölüm Fragmanı Yayımlandı!

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras ve Leyla sevgili rolü yapmaya başlamış, Akkaya villasında kimsesiz çocuklar yararına yapılan defileye el ele gelmişlerdir. Ancak Aras'ın orada Teoman tarafından darp edilmesi Akkaya Ailesi için büyük bir skandala neden olur. Bu nedenle Akkayalar, Aras'tan yardım istemek zorunda kalırlar. Onun yardım etmeyi kabul etmesiyle geçmiş sırrının gün yüzüne çıkma tehlikesi baş gösterir. Ancak asıl büyük tehlike Aras'a doğru yaklaşmaktadır.