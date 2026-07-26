Daha 17 9. bölüm izle: Aras’ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle

Aras'ın bu mücadelesinde en büyük destekçilerinden biri, Barış ve Özlem olacaktır. Ancak bu olaya beklenmedik bir isim de dahil olur, Teoman. Teoman burada, kendisinin bile beklemediği bir gerilimin ortasında kalır. Bu gerilim Teoman'ın bastırdığı duygularının kontrolünü kaybetmesine neden olacaktır.