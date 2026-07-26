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Haberler Fotohaber Daha 17 9. bölüm izle: Aras'ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.07.2026 19:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 19:25

Daha 17 9. bölüm izle: Aras'ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle

Kanal D'nin her hafta pazar günleri ekranlara gelen dizisi Daha 17 9. bölüm izle ekranı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yurdun kapatılma kararıyla sarsılan Aras ve arkadaşları, hayatlarının en zorlu mücadelesini veriyor. Kardeşini bulmak için şehirde kalmak zorunda olan Aras'ın vereceği kritik karar ve bu akşam yaşanacak tüm gelişmeler canlı yayın izleme seçeneğiyle yayında.

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Daha 17 9. bölüm izle: Aras’ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle

Aras ve kader arkadaşlarının yurdun kapatılmaması adına başlattığı direniş, beklenmedik isimlerin sürece dahil olmasıyla büyük bir gerilime dönüşüyor. Leyla ile Aras arasındaki duygusal kriz derinleşirken duyulacak tek bir cümle tüm dengeleri sarsacak. İşte, Daha 17 son bölüm detayları ve izleme seçeneği...

Daha 17 9. bölüm izle: Aras’ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle

DAHA 17 9. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan diziyi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Daha 17 9. bölüm izle: Aras’ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Yurdun kapatılacağı haberi, Aras ve arkadaşlarının hayatını altüst eder. Çocukların farklı şehirlere gönderilecek olması, Aras için yalnızca yuvasını kaybetmek anlamına gelmez. Kardeşini bulmak için bu şehirde kalmak zorunda olan Aras, hayatının en önemli arayışıyla arkadaşlarının geleceği arasında sıkışıp kalır. Yurdu terk etmeyi reddeden Aras ve arkadaşları, geceyi yurdun bahçesinde geçirmeye karar verir.

Daha 17 9. bölüm izle: Aras’ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle

Aras'ın bu mücadelesinde en büyük destekçilerinden biri, Barış ve Özlem olacaktır. Ancak bu olaya beklenmedik bir isim de dahil olur, Teoman. Teoman burada, kendisinin bile beklemediği bir gerilimin ortasında kalır. Bu gerilim Teoman'ın bastırdığı duygularının kontrolünü kaybetmesine neden olacaktır.

Daha 17 9. bölüm izle: Aras’ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle

Öte yandan Leyla, yurt çocuklarının öfkesinin hedefindedir. Aras'ın başına gelenlerden Akkayaları sorumlu tutan çocuklar, Leyla'yı aralarına almak istemez. Aras ise Leyla'yı korumak için kendisinden uzak tutmaya çalışır. Aras'ın onu korumak için attığı her adım, Leyla'nın Aras'a olan kırgınlığını daha da büyütecektir. Tam da bu sırada Leyla'nın duyacağı bir cümle, Aras'ın gerçek duygularıyla ilgili bütün dengeleri değiştirecektir.

Daha 17 9. bölüm izle: Aras’ın yurt mücadelesi! Kanal D ile Daha 17 son bölüm izle
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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