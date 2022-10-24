Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri

Delikanlı sözler ve harbi adam sözleri, sadece erkeklere söylenen değil, aynı zamanda kadınlara özel de söylenebilir. Adam sözleri, kahramanlık, cömertlik, dürüstlük ya da iyi niyet gibi duyguları çağrıştırabilir. Doğru insan olmayı anlatan adamlık sözleri, farklı zamanlarda, farklı şekillerde ifade edilebilir. Ayrıca bu sözlerin sosyal medya mecralarında da yaygın şekilde paylaşıldığı görülür. Kaliteli, mükemmel, düzgün, efendi, ağır adamlık ile ilgili sözler ve delikanlı sözler yazımızın devamında.