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Haberler Fotohaber Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri
Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:36

Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri

Delikanlı sözler ve harbi adam sözleri, sadece erkeklere söylenen değil, aynı zamanda kadınlara özel de söylenebilir. Adam sözleri, kahramanlık, cömertlik, dürüstlük ya da iyi niyet gibi duyguları çağrıştırabilir. Doğru insan olmayı anlatan adamlık sözleri, farklı zamanlarda, farklı şekillerde ifade edilebilir. Ayrıca bu sözlerin sosyal medya mecralarında da yaygın şekilde paylaşıldığı görülür. Kaliteli, mükemmel, düzgün, efendi, ağır adamlık ile ilgili sözler ve delikanlı sözler yazımızın devamında.

Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri

Delikanlı sözler ve adam sözleri, anlatılmak istenen duyguları kısa yoldan ifade etmeye yarar. Bu sözler, uzun cümleler olabileceği gibi kısa ve öz de olabilir. Adamlık ile ilgili sözler ve delikanlı sözler sayesinde karşı tarafa vereceğiniz mesajı en iyi şekilde ve en kısa yoldan verebilirsiniz. Adam gibi sözler, söz ustalığı ile hazırlanır ve söylenir. Adam gibi adam sözleri ile muhatabınızda şaşkınlık ve mutluluk yaşatacağınıza emin olabilirsiniz. Kaliteli adam sözleri yazımızın devamında. İşte en güzel delikanlı sözler.

Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri

En Kaliteli Adam Sözleri

Geçmişten günümüze ulaşmış birçok adam sözü bulunur. Bu sözleri muhatabınıza direkt olarak söyleyebileceğiniz gibi SMS ya da farklı mesajlaşma yolları ile de iletebilirsiniz. İşte en kaliteli adam sözleri...

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Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri

Delikanlı Sözler

  • Adam değilsen, seninle düşman bile olmam.
  • Erkek dediğin sadece sevdiği kadına ait olandır.
  • Adamsan her gün aynı kadına âşık olacaksın.
  • Adamsan sana bir lafım yok. Ama kıvırıyorsan sana sadece para takarım.
  • Aşk kıyafeti her erkeğin üzerinde durmaz. Sadece adam olana yakışır.
  • Herkesin kral olmasına gerek yok. Birileri de adam olsun yeter.
  • Ne kadar adamsan o kadar çok düşmanın olur.
  • Diz üstü yaşayacağına ayaklarının üstünde ölmeyi tercih et.
  • Hiçbir zaman unutma! Vicdanın kadar adamsın.
Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri

Ağır Adamlık İle İlgili Sözler

Ağır adamlık sözleri, etkileyici olmakla birlikte karşı tarafta hayranlık ifade eden sözlerdir. İşte herkes tarafından merak edilen ağır adamlık ile ilgili sözler...

Delikanlı Sözler - Kaliteli, Mükemmel, Düzgün, Efendi, Ağır Adamlık İle İlgili Sözler ve Adam Sözleri
  • Adam dediğin işine geldiği gibi değil, içinden geldiği gibi davranandır.
  • Ne olmuş büyük adam olamadıysak, hayallerimizi de satmadık ya!
  • Adamsan dik durur, dik yaşar ve dik ölürsün.
  • Adamlık dediğin özü söz bir olmaktır. Dili başka, yüreği başka söylemeyendir.
  • Verdiği sözü tutana, ahde vefa edene adam denir.
  • Ağlamayınca değil, ağlatmayınca adam olursun.
  • Ya adam gibi seveceksin. Ya da aslanlar gibi gideceksin.
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