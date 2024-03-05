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Haberler Fotohaber İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:50

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?

Ülke genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılmaya devam ediyor. Dün akşam Çanakkale'de 4,9 şiddetinde gerçekleşen İstanbul ve çevre illerden hissedilen sarsıntıdan sonra mega kentliler oturdukları semtlerin deprem riski altında olup olmadığını araştırmaya koyuldu. İstanbul, riskin en yüksek olduğu şehirlerden biri olarak geçiyor. Peki, İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor, fay hattı geçen yerler neresi, İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı? İşte deprem risk haritası

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul’un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?

Marmara ve ülke genelinde ardı ardına yaşanan sarsıntılardan sonra fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan vatandaşlarda endişe uyandırdı. Vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan İstanbul riskli grupta yer alıyor. İşte deprem risk haritası

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul’un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?

İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

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İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul’un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?

İSTANBUL'DA FAY HATTINA YAKIN İLÇELER

Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul’un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?

İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul’un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?

DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER

Yıllardır beklenen İstanbul depremi için araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda depremin etkilerinin büyük olacağı ön görülüyor. Bu ilçelerin başında:

Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere.

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