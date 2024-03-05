Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:50
İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI || İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı?
Ülke genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılmaya devam ediyor. Dün akşam Çanakkale'de 4,9 şiddetinde gerçekleşen İstanbul ve çevre illerden hissedilen sarsıntıdan sonra mega kentliler oturdukları semtlerin deprem riski altında olup olmadığını araştırmaya koyuldu. İstanbul, riskin en yüksek olduğu şehirlerden biri olarak geçiyor. Peki, İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor, fay hattı geçen yerler neresi, İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı? İşte deprem risk haritası