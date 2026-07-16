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Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 16.07.2026 23:28 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 23:30

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak geçilen verilere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sarsıcı bir gelişme yaşandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen orta büyüklükteki deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden olurken, sarsıntının ardından AFAD üzerinden araştırmalar başladı.

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DEPREM SON DAKİKA: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Elazığ Sivrice merkez üssünde meydana gelen deprem çeşitli illerden de hissedildi. Sosyal medyada araştırmalar hız kazanırken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine döndü.

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 22.52'de kaydedilen sarsıntı, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Sivrice merkezli deprem, yerin 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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DEPREM SON DAKİKA: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2026-07-16

Saat:22:52:53 TSİ

Enlem:38.3815 N

Boylam:38.88183 E

Derinlik:11.47 km

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Sarsıntı sonrası Türkiye genelindeki ve sınır ötesindeki mikro sismik hareketleri incelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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