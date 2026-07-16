DEPREM SON DAKİKA: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 22.52'de kaydedilen sarsıntı, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Sivrice merkezli deprem, yerin 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.