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DEPREM SON DAKİKA: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 16.07.2026 23:28
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 23:30
DEPREM SON DAKİKA: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak geçilen verilere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sarsıcı bir gelişme yaşandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen orta büyüklükteki deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden olurken, sarsıntının ardından AFAD üzerinden araştırmalar başladı.