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Haberler Fotohaber GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:44

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Gaziantep deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Gaziantep Nurdağı merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş afeti sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Gaziantep deprem son dakika gelişmeleri...

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Gaziantep'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken son olarak Gaziantep merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 29 Nisan 2023 Gaziantep deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: GAZİANTEP'TE KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre; Gaziantep ili Nurdağı ilçesinde saat 10.10'da 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 5.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)

29.04.2023

10:10:33 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 5.7 km

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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