GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Gaziantep deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Gaziantep Nurdağı merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş afeti sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Gaziantep deprem son dakika gelişmeleri...