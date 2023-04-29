GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA: Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 29 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Gaziantep'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken son olarak Gaziantep merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 29 Nisan 2023 Gaziantep deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...