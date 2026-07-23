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Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:38

DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.26'da kaydedilen ve 11.46 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, son depremler listesi ve AFAD'ın paylaştığı verileri araştırmaya başladı.

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DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Sarsıntının ardından sosyal medyada paylaşımlar artarken, vatandaşlar depremin büyüklüğü, merkez üssü ve son dakika gelişmeleri için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere yöneldi.

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

SON DAKİKA: MALATYA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.26'da meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akçadağ merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Sarsıntı sonrası Türkiye genelindeki ve sınır ötesindeki mikro sismik hareketleri incelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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