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DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:38
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.26'da kaydedilen ve 11.46 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, son depremler listesi ve AFAD'ın paylaştığı verileri araştırmaya başladı.