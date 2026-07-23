DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Sarsıntının ardından sosyal medyada paylaşımlar artarken, vatandaşlar depremin büyüklüğü, merkez üssü ve son dakika gelişmeleri için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere yöneldi.