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Haberler Fotohaber DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?
Giriş Tarihi: 12.08.2023 01:19 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 14:16

DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Deprem Uyarı Sistemi, 10 Ağustos 20.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki Malatya depremini kullancılara 15-20 saniye öncesinden bildirdi. Bu kapsamda depreme hazırlık açısından büyük önem taşıyan uygulamayla ilgili olarak "Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl aktiflenir?" soruları yanıt aramaya başladı. Sistem temelde akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer ve sensörlerin çalışmasıyla depremi bildiriyor. Peki, Android Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, nasıl aktiflenir? İşte o detaylar.

DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Android telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, 6 Şubat depremlerinde gündeme gelmiş ardından ise 5.3'lük Malatya depremini bildirmesiyle yeniden gündeme gelmişti. Depreme karşı küçük de olsa hazırlıklı olmayı sağlayan bu uygulama, ilk şoka hazırlık ya da eğer mümkünse evden çıkmaya olanak sağlayabiliyor. Şimdilerde ise "Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl aktiflenir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar.

DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor.

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DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

ACİL DURUM UYARISI AÇMA

Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.

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