DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Deprem Uyarı Sistemi, 10 Ağustos 20.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki Malatya depremini kullancılara 15-20 saniye öncesinden bildirdi. Bu kapsamda depreme hazırlık açısından büyük önem taşıyan uygulamayla ilgili olarak "Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl aktiflenir?" soruları yanıt aramaya başladı. Sistem temelde akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer ve sensörlerin çalışmasıyla depremi bildiriyor. Peki, Android Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, nasıl aktiflenir? İşte o detaylar.