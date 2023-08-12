DEPREM UYARI SİSTEMİ UYGULAMASI! 2023 Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Android telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, 6 Şubat depremlerinde gündeme gelmiş ardından ise 5.3'lük Malatya depremini bildirmesiyle yeniden gündeme gelmişti. Depreme karşı küçük de olsa hazırlıklı olmayı sağlayan bu uygulama, ilk şoka hazırlık ya da eğer mümkünse evden çıkmaya olanak sağlayabiliyor. Şimdilerde ise "Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, Google Android-iOS deprem uyarı sistemi nasıl aktiflenir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar.