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Haberler Fotohaber Çanakkale'deki 4.9'luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 22:55

Çanakkale'deki 4.9'luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?

Google Deprem Uyarı Sistemi yaşanan Yenice-Çanakkale merkezli deprem sonrası gündeme geldi. Meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden birkaç saniye önce bazı Android kullanıcılarına uyarı bildirimi gönderildi. Bu noktada ülkemizde yaşanan depremleri saniyeler öncesinden öğrenmek isteyenler " Google Deprem Uyarı Sistemi bildirimi nasıl açılır" öğrenmek istiyor. Deprem uyarı sistemi kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları da veriyor. Peki, Deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl aktif edilir? İşte, adım adım aktive etme yöntemi...

Çanakkale’deki 4.9’luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?

Çanakkale Yenice merkez süründe 4.9 şiddetinde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, Bursa ve çevre iller de hissedilen deprem dolayısıyla Google Android deprem uyarı sistemi merak konusu oldu. Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Peki Google Android deprem uyarı sistemi nedir? Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu?

Çanakkale’deki 4.9’luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?

GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.

Google deprem uyarı sistemi açık olan Android telefonlara sahip vatandaşlar Yenice-Çanakkale merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi önceden öğrendi.

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Çanakkale’deki 4.9’luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir sistem geliştirdi. Deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi basın toplantısı ile tanıtıldı.

Yakın zamanda ülkemizde de kullanıma açılan Google Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlanıyor.

Çanakkale’deki 4.9’luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?

GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR?

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

Çanakkale’deki 4.9’luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?

DEPREM UYARI SİSTEMİ AYARLAMA ADIMLARI

iOS cihazlar için;

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil.

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