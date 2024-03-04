Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
22:55
Çanakkale'deki 4.9'luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?
Google Deprem Uyarı Sistemi yaşanan Yenice-Çanakkale merkezli deprem sonrası gündeme geldi. Meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden birkaç saniye önce bazı Android kullanıcılarına uyarı bildirimi gönderildi. Bu noktada ülkemizde yaşanan depremleri saniyeler öncesinden öğrenmek isteyenler " Google Deprem Uyarı Sistemi bildirimi nasıl açılır" öğrenmek istiyor. Deprem uyarı sistemi kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları da veriyor. Peki, Deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Google Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl aktif edilir? İşte, adım adım aktive etme yöntemi...