Çanakkale’deki 4.9’luk depremden önce Android telefonlara deprem bildirimi geldi! Deprem uyarıları sistemi nasıl aktif edilir?

Çanakkale Yenice merkez süründe 4.9 şiddetinde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, Bursa ve çevre iller de hissedilen deprem dolayısıyla Google Android deprem uyarı sistemi merak konusu oldu. Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Peki Google Android deprem uyarı sistemi nedir? Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu?