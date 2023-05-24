Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023 araştırılıyor. Oy kullanmak için ikametlerine dönecek olan depremzedelere yol yardımı yapılacak. Konuyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sayılı günler kalırken depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Genelgeye göre, diğer illerden afet bölgesine gelecek olan, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere gidiş dönüş yapmak isteyen vatandaşların yol masrafları karşılanacak. Peki, Oy için depremzede yol parası ne kadar, kaç TL verilecek, nasıl ve nereden alınır? İşte başvuru süreci ile ilgili merak edilen tüm detaylar.