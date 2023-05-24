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Haberler Fotohaber Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:37

Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023 araştırılıyor. Oy kullanmak için ikametlerine dönecek olan depremzedelere yol yardımı yapılacak. Konuyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sayılı günler kalırken depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Genelgeye göre, diğer illerden afet bölgesine gelecek olan, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere gidiş dönüş yapmak isteyen vatandaşların yol masrafları karşılanacak. Peki, Oy için depremzede yol parası ne kadar, kaç TL verilecek, nasıl ve nereden alınır? İşte başvuru süreci ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

Depremzedelere yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. 2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sayılı günler kalırken İçişleri Bakanlığı'na bağlı görev yapan AFAD 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden diğer illere geçiş yapmak isteyen vatandaşlara yol yardımı yapılacağı bildirildi. Buna göre, oy kullanacak olan depremzedelerin ikametlerine dönüş masrafı, devlet tarafından ödenecek. Peki, Oy için depremzede yol parası ne kadar, kaç TL verilecek, nasıl alınır? İşte, Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023

Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ: GERİ DÖNMEK İSTEYENLERİN ÜCRETİ KARŞILANACAK

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı 81 il valiliğine "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

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Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

Bu kapsamda; afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik/kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek.

İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler valilik/kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

BAŞVURULAR AFAD'A

Depremzede vatandaşların yol masrafı ödemesinden faydalanması için AFAD'a başvuru yapması yeterlidir.

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzedeler "tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yapabilecek.

Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

DEPREMZEDE YOL PARASI NASIL ALINIR?

Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak.

Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

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