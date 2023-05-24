Depremzede yol parası başvuru ekranı 2023: Oy için depremzede yol parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek?

Bu kapsamda; afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik/kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek.

İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler valilik/kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.