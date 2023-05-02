Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:57

Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?

12. sınıf devamsızlık kalktı mı, kalma var mı gibi sorular yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca lise öğrencisini ilgilendiren önemli kararı katıldığı bir programında açıkladı. Bu noktada, devamsızlık kalktı mı, devamsızlık kaç gün oldu gibi sorular öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Bakan Özer öte yandan sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturulduğunu, tüm kitapların yeniden basıldığını ve depremzede öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini bildirdi. Peki, 12. Sınıf devamsızlık kalktı mı 2023? Devamsızlık var mı yok mu? İşte detaylar