Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:57

Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?

12. sınıf devamsızlık kalktı mı, kalma var mı gibi sorular yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca lise öğrencisini ilgilendiren önemli kararı katıldığı bir programında açıkladı. Bu noktada, devamsızlık kalktı mı, devamsızlık kaç gün oldu gibi sorular öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Bakan Özer öte yandan sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturulduğunu, tüm kitapların yeniden basıldığını ve depremzede öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini bildirdi. Peki, 12. Sınıf devamsızlık kalktı mı 2023? Devamsızlık var mı yok mu? İşte detaylar

Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?

Devamsızlık kalktı mı 2023, kalma var mı gibi sorular öğrenciler ve ebeveynleri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzedelerin devamsızlıktan bırakılmayacağını söylerken, bunun yanında onları mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Peki, 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı? İşte detaylar

Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?

SON DAKİKA DEVAMSIZLIK KALKDI MI?

Bakan Özer katıldığı canlı yayında 12. sınıf devamsızlık kalktı mı sorusuna yanıt verdi. İşte o açıklamalar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?

"Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlardır okullar. Bakan olarak, göreve başladığımda okulları açtım.1 buçuk yıl kapalı kalmıştı. Dijital platform ne kadar mükemmel olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilemez. Okullar açıldığında vaka sayıların arttığına dair bilimsel makale yok."

Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?

3450 DESTEKLEME KURSU OLUŞTURULDU

Bakan Özer, "Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar. " açıklamalarında bulundu.

Son Dakika devamsızlık kalktı mı 2023? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında açıkladı! 12. sınıflara devamsızlık kalktı mı, kaç gün oldu, kalma var mı?

HANGİ İLLERDE 12. SINIF DEVAMSIZLIK KALDIRILDI?

Bakan Özer, "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız." Açıklamalarında bulundu.

SON DAKİKA