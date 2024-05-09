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Haberler Fotohaber DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:49

DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

Son dakika ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları başlıyor. Başvuru tarihlerine kısa bir süre kala adaylar "DGS başvuruları" araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bu yıl haziran ayında uygulanacak. DGS'ye girecek adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS ne zaman, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2024 ÖSYM DGS 2024 başvuru ekranı ve ayrıntılar

DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

Mayıs ayına gelinmesiyle birlikte ÖSYM bu temmuz uygulayacağı birçok sınav için başvurularını başlattı. Dikey geçiş Sınavı (DGS)'ye girecek adaylar tarafından DGS takvimi araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans programlarını lisans programına tamamlamak adına gerçekleştirilen sınava dair ayrıntıları merak eden adaylar için DGS başvuru tarihi ve 2024 DGS takvimi

DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek

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DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yayınlanan takvimle ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs'ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

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