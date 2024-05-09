Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:49
DGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLIYOR | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı, şartları neler?
Son dakika ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları başlıyor. Başvuru tarihlerine kısa bir süre kala adaylar "DGS başvuruları" araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bu yıl haziran ayında uygulanacak. DGS'ye girecek adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS ne zaman, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2024 ÖSYM DGS 2024 başvuru ekranı ve ayrıntılar