Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:51
DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?
DGS başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlere göre belirlenen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar sınav başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Dikey Geçiş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Peki; 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayımlandı mı, şartları neler? İşte, detaylar...