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Haberler Fotohaber DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:51

DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

DGS başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlere göre belirlenen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar sınav başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Dikey Geçiş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Peki; 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayımlandı mı, şartları neler? İşte, detaylar...

DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

DGS başvuru tarihi için geri sayım başladı. Önlisans bölümlerini lisans eğitimiyle tamamlamak isteyenlerin başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Hangi şartları sağlayan adayların sınava katılabileceği ise merak konusu. Peki; 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman başlıyor?

DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

DGS SINAVI NE ZAMAN, KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM takvimine göre 30 Haziran günü gerçekleşecek. 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 sorunun sorulduğu sınavda 135 dakika süre verilecek.

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DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2024

DGS başvuru tarihi 10 Mayıs günü başlayacak. İşlemler 10-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS başvuru tarihi 2024 için geri sayım! ÖSYM Dikey Geçiş kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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