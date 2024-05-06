DGS BAŞVURULARI 2024 | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Mayıs ayına gelinmesiyle birlikte ÖSYM bu yaz uygulayacağı birçok sınav için başvurularını başlattı. Dikey geçiş Sınavı (DGS)'ye girecek adaylar tarafından DGS takvimi araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans programlarını lisans programına tamamlamak adına gerçekleştirilen sınava dair ayrıntıları merak eden adaylar için DGS başvuru tarihi ve 2024 DGS takvimi