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Haberler Fotohaber DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 19.07.2026 07:27 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:32

DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar bugün DGS'de ter dökecek. Sınava gireceklerin başlama saatinin yanı sıra binalara son giriş süresine de dikkat etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda sınav süresi, soru sayısı ve salondan çıkış kuralları açıklandı. Peki, DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, sınava dair detaylar…

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DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz Pazar günü tek oturum halinde yapılacak. Adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesinin adayların yanında olması gerekecek.

DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

DGS BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2026 DGS bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 135 dakika süre verileceği için sınav saat 12.30'da sona erecek.

Adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş yapması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelenler, sınav binasına alınmayacak.

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DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

DGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

DGS'de adaylara 135 dakika, yani 2 saat 15 dakika cevaplama süresi verilecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

DİKEY GEÇİŞ SINAVI'NDA KAÇ SORU SORULACAK?

2026 DGS'de toplam 100 çoktan seçmeli soru bulunacak. Testte 50 sayısal ve 50 sözel soru yer alacak. Sorular, adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik olacak.

DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

DGS'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILABİLİR?

Adaylar sınavın ilk 100 dakikası tamamlanmadan salonu terk edemeyecek. Buna göre DGS'den en erken saat 11.55'te çıkılabilecek.

Sınavın son 15 dakikasında da salondan çıkışa izin verilmeyecek. Saat 12.15'e kadar salonu terk etmeyen adayların sınavın biteceği 12.30'a kadar beklemesi gerekecek.

DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

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