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DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 19.07.2026 07:27
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:32
DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı
Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar bugün DGS'de ter dökecek. Sınava gireceklerin başlama saatinin yanı sıra binalara son giriş süresine de dikkat etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda sınav süresi, soru sayısı ve salondan çıkış kuralları açıklandı. Peki, DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, sınava dair detaylar…