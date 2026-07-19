DGS bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 Dikey Geçiş Sınavı süresi ve soru sayısı

DGS'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILABİLİR?

Adaylar sınavın ilk 100 dakikası tamamlanmadan salonu terk edemeyecek. Buna göre DGS'den en erken saat 11.55'te çıkılabilecek.

Sınavın son 15 dakikasında da salondan çıkışa izin verilmeyecek. Saat 12.15'e kadar salonu terk etmeyen adayların sınavın biteceği 12.30'a kadar beklemesi gerekecek.