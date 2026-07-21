Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:16

DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!

DGS'ye giren binlerce aday, tercih sürecinin en önemli aşamalarından biri olan sonuç açıklama tarihini bekliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, elde edecekleri puanlara göre tercihlerini şekillendirmeyi planlıyor. Adayların eğitim yolculuğu için büyük önem taşıyan DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

  • ABONE OL
DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!

DGS'ye katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen öğrenciler, alacakları puan doğrultusunda tercih planlarını oluşturacak. Akademik hedeflerini belirlemek isteyen adaylar için DGS sonuç süreci yakından takip ediliyor

DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda, DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!

2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, DGS puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla kolayca görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapacak olan adaylar, aynı ekran üzerinden başarı sıralamalarına da erişim sağlayabilecek.

DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!

DGS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA