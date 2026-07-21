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DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:16
DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!
DGS'ye giren binlerce aday, tercih sürecinin en önemli aşamalarından biri olan sonuç açıklama tarihini bekliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, elde edecekleri puanlara göre tercihlerini şekillendirmeyi planlıyor. Adayların eğitim yolculuğu için büyük önem taşıyan DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.