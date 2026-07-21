DGS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimiyle DGS sonuç tarihi bekleniyor!

2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, DGS puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla kolayca görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapacak olan adaylar, aynı ekran üzerinden başarı sıralamalarına da erişim sağlayabilecek.