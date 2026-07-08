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Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:07

DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların büyük bir heyecanla beklediği 2026 DGS süreci adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Peki "DGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?" İşte detaylar...

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DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Temmuz ayında yapılacak 2026 DGS için geri sayım hızla devam ediyor. Ön lisans diplomalarını lisans derecesine taşımak için hazırlık yapan adaylar, yayımlanan kılavuz ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgeleriyle birlikte hangi okulda ve hangi salonda ter dökeceklerini net olarak öğrenmiş oldu. Böylece öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav süreci hakkındaki gelişmeler ön plana çıktı.

DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile adayların heyecanla beklediği 2026 DGS sınav giriş belgesi, 3 Temmuz 2026 tarihinde erişime açıldı. Böylece başvuru yapan adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren DGS Sınava Giriş Belgesi'ni, 03 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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