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DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:07
DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların büyük bir heyecanla beklediği 2026 DGS süreci adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Peki "DGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?" İşte detaylar...