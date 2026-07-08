DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama 2026 | DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Temmuz ayında yapılacak 2026 DGS için geri sayım hızla devam ediyor. Ön lisans diplomalarını lisans derecesine taşımak için hazırlık yapan adaylar, yayımlanan kılavuz ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgeleriyle birlikte hangi okulda ve hangi salonda ter dökeceklerini net olarak öğrenmiş oldu. Böylece öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav süreci hakkındaki gelişmeler ön plana çıktı.