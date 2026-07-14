DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katılacağı DGS'de sınav günü yaklaşıyor. Adayların oturum öncesinde sınav yeri ve saat bilgilerini kontrol ederek gerekli belgeleri hazır bulundurması gerekiyor. ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgesiyle birlikte sınava ilişkin uygulama ayrıntıları da belli oldu.