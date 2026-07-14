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DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 11:05
DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi
Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamayı hedefleyen adayların katılacağı Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sona yaklaştı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından oturum saati, bina giriş kuralı ve adaylara tanınacak süre yeniden öne çıktı. Peki, DGS sınavı hangi gün yapılacak? İşte, 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi…