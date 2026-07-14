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Haberler Fotohaber DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 11:05

DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi

Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamayı hedefleyen adayların katılacağı Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sona yaklaştı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından oturum saati, bina giriş kuralı ve adaylara tanınacak süre yeniden öne çıktı. Peki, DGS sınavı hangi gün yapılacak? İşte, 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi…

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DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katılacağı DGS'de sınav günü yaklaşıyor. Adayların oturum öncesinde sınav yeri ve saat bilgilerini kontrol ederek gerekli belgeleri hazır bulundurması gerekiyor. ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgesiyle birlikte sınava ilişkin uygulama ayrıntıları da belli oldu.

DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları cevaplamaları için 135 dakika süre verilecek.

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DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi

2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgeleri 3 Temmuz 2026 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgisini gösteren belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Adaylar, belgelerinde belirtilen salon dışında başka bir yerde sınava katılamayacak.

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DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

2026 DGS'de adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Sınavın cevaplama süresi ise 135 dakika olacak.

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DGS sınavı hangi gün yapılacak? 2026 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sonuç tarihi

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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