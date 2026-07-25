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DGS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:10
DGS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılan adaylar, tercih sürecine yön verecek sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce kişi, sınav puanlarının ilan edilmesiyle tercih işlemlerine başlayacak. Bu nedenle DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, adayların gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor.