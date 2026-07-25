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Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:10

DGS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılan adaylar, tercih sürecine yön verecek sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce kişi, sınav puanlarının ilan edilmesiyle tercih işlemlerine başlayacak. Bu nedenle DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, adayların gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor.

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DGS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

DGS oturumuna giren binlerce adayın gözü sonuç takvimine çevrildi. İki yıllık ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamayı hedefleyen adaylar, açıklanacak puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak. Sonuçların ilan edileceği tarih ve tercih sürecine ilişkin gelişmeler ise yoğun şekilde takip ediliyor.

DGS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda, DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.
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DGS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, DGS puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla kolayca görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapacak olan adaylar, aynı ekran üzerinden başarı sıralamalarına da erişim sağlayabilecek.

DGS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

DGS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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