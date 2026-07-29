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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS Sonuç Tarihi Netleşti!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:50
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS Sonuç Tarihi Netleşti!
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2026 DGS sonuç maratonunda geri sayım başladı. Adaylar "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak?" sorularını merakla araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda sürece yönelik detaylar...