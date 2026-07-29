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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:50

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS Sonuç Tarihi Netleşti!

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2026 DGS sonuç maratonunda geri sayım başladı. Adaylar "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak?" sorularını merakla araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda sürece yönelik detaylar...

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS Sonuç Tarihi Netleşti!

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası lisans eğitimine geçiş yapmayı hedefleyen adaylar sonuç heyecanını yaşıyor. Sınavda ter döken ön lisans mezunları, puanların ve başarı sıralamalarının duyurulmasıyla birlikte üniversite tercihlerine odaklanacak. Böylece ÖSYM tarafından açıklanan DGS sonuç ve tercih tarihleri ön plana çıktı.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS Sonuç Tarihi Netleşti!

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS Sonuç Tarihi Netleşti!

DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, DGS puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla kolayca görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapacak olan adaylar, aynı ekran üzerinden başarı sıralamalarına da erişim sağlayabilecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS Sonuç Tarihi Netleşti!

2026 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanacak ve başvuru takvimi duyurulacak. Geçtiğimiz yıl ise tercihler 28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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