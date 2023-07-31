Son Dakika 2023 DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS sonuçları 2023 için geri sayım başladı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz tarihinde uygulandı. Şimdi ÖSYM ile 2023 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. Adaylar tercih işlemleri öncesinde puanlarını öğrenmeye hazırlanıyor. sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak sonuçlar için tarih verildi. İşte, DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı…