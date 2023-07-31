Son Dakika 2023 DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS sınav sonuçları beklenmeye başladı. ÖSYM sınav takvimine göre Ağustos ayında açıklanacak sınav sonucu için geri sayım başladı. Adaylar alacakları puana göre tercih listelerini hazırlamaya başlıyor. Dikey geçiş işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için heyecan dorukta. 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. Süreç ais.osym.gov.tr adresinden takip ediliyor. İşte, DGS sonuçları sorgulama ekranı...