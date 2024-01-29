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Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:31

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN! 2024 ÖSYM sınavı DİB-MBSTS başvurusu nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?

Din görevlileri için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurularında son iki güne girildi. DİB MBSTS sınav başvurusu sorgulanmaya başladı. ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Siteminden alınan başvurular TC kimlik numarası ve şifreleri ile yapılıyor. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerinde esas alınan MBSTS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS ücreti ne kadar? İşte detaylar

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN! 2024 ÖSYM sınavı DİB-MBSTS başvurusu nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Bakanlığı personel istihdamı için gerçekleştirilen DİB MBSTS başvurularında son iki gün! Sınav ücreti ve başvuru şartları araştırmaya başlandı. Peki, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru şartları nelerdir? 2024 MBSTS sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN! 2024 ÖSYM sınavı DİB-MBSTS başvurusu nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?

MBSTS 2024 BAŞVURULARI İÇİN SON 2 GÜN!

Paylaşılan takvime göre, DİB-MBSTS için başvuruları 24 Ocak 2024 tarihinde başladı, 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

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DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN! 2024 ÖSYM sınavı DİB-MBSTS başvurusu nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;

a) Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,

b) Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,

c) Kariyer basamaklarında yükselmeler,

d) Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için müftü, vaiz ve eğitim görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için,

Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlere yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN! 2024 ÖSYM sınavı DİB-MBSTS başvurusu nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?

2024 DİB MBSTS NE ZAMAN?

Takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 09.03.2024 tarihinde yapılacak.

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN! 2024 ÖSYM sınavı DİB-MBSTS başvurusu nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?

MBSTS BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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