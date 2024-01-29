Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:31
DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN! 2024 ÖSYM sınavı DİB-MBSTS başvurusu nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?
Din görevlileri için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurularında son iki güne girildi. DİB MBSTS sınav başvurusu sorgulanmaya başladı. ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Siteminden alınan başvurular TC kimlik numarası ve şifreleri ile yapılıyor. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerinde esas alınan MBSTS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS ücreti ne kadar? İşte detaylar