Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
12:10
DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları için bugün son gün. Din görevlileri için uygulanan seviye tespit sınavı başvuruları sorgulanmaya başladı. DİB MBSTS başvuruları ÖSYM AİS Aday İşlemleri Sisteminden alınıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesindeki personellerin atama ve görevlendirme işlemlerinde kullanılan DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır?