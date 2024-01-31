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Haberler Fotohaber DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 12:10

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları için bugün son gün. Din görevlileri için uygulanan seviye tespit sınavı başvuruları sorgulanmaya başladı. DİB MBSTS başvuruları ÖSYM AİS Aday İşlemleri Sisteminden alınıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesindeki personellerin atama ve görevlendirme işlemlerinde kullanılan DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri

Diyanet İşleri Bakanlığı personel istihdamı için gerçekleştirilen DİB MBSTS başvurularında son gün! Sınavın tarihi, başvuruları ve geç başvuru tarihleri gündemdeki yerini alıyor. İşte sınavla ilgili tüm ayrıntılar

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri

MBSTS 2024 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

Paylaşılan takvime göre, DİB-MBSTS için başvuruları 24 Ocak 2024 tarihinde başladı, 31 Ocak 2024 saat 23:59'da sona erecek.

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DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri

2024 DİB MBSTS NE ZAMAN?

Takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 09.03.2024 tarihinde yapılacak.

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri

2024 DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 29 Mart 2024'de açıklanacak.

DİB-MBSTS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN! 2024 DİB-MBSTS ne zaman, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri

MBSTS BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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