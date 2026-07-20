Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|250
250
250
250
|282
320
320
257
|488,15602
481,27722
498,40017
497,65212
|17.184
19.077
19.642
19.061
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
120
120
120
|102
153
153
123
|467,29349
452,44629
475,79463
476,01474
|31.463
36.794
35.917
34.870
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
80
80
|57
90
102
82
|448,62111
431,36959
456,62134
453,98747
|47.454
53.133
52.185
53.064
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
100
100
100
|81
131
131
103
|418,20494
384,56774
404,27973
404,50907
|78.028
99.724
105.432
101.083
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|34
39
—
—
|368,80985
345,05601
—
—
|141.489
156.531
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|70
112
104
82
|352,03247
320,08017
356,61497
362,99939
|170.427
208.310
175.824
154.536
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|52
58
51
41
|325,72016
331,31734
434,50367
437,52535
|228.653
182.858
72.669
67.807
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
55
90
|34
51
46
43
|325,40352
295,11850
Dolmadı
Dolmadı
|229.539
281.826
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|23
25
26
21
|322,81959
315,39330
403,61481
397,12246
|236.577
220.203
106.224
109.379
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|57
77
76
65
|320,45416
291,93512
310,19591
Dolmadı
|243.002
293.102
291.392
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
60
70
115
|41
43
46
52
|318,65668
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|247.942
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
30
|29
32
26
11
|316,15843
292,20622
308,02578
Dolmadı
|255.206
292.203
298.725
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
50
50
|32
40
67
52
|311,84584
299,10891
318,13942
305,81321
|268.424
267.987
266.626
276.197
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|23
—
—
—
|309,32919
—
—
—
|276.418
…
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|32
32
60
60
|37
42
79
62
|295,94038
282,49267
306,82991
290,57643
|323.984
331.127
302.876
324.517
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|35
40
67
52
|291,58812
273,63167
285,02254
275,99892
|341.718
372.981
390.727
380.493
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|35
52
52
41
|289,26469
274,47460
293,61071
277,51117
|351.574
368.705
352.951
374.102
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
40
40
40
|30
52
52
41
|280,58706
253,46286
276,83510
263,87958
|391.676
502.101
431.483
437.851
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
24
20
20
|28
32
27
21
|271,22027
257,99687
285,97233
268,60986
|442.596
467.890
386.234
414.206
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
24
25
25
|28
32
33
26
|269,95416
266,22911
285,94417
266,96411
|450.161
414.319
386.375
422.304
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|35
40
40
31
|267,6555
248,83879
270,31100
257,14799
|464.289
541.298
467.900
475.295
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
20
20
|20
22
27
21
|262,77051
248,66129
274,23549
253,52835
|496.436
542.855
445.695
497.859
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
30
|30
40
40
31
|260,88044
246,10155
259,87990
242,76057
|509.422
566.544
534.917
574.949
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
30
|30
40
40
31
|254,42786
237,63886
255,97040
241,35659
|558.857
654.440
563.401
586.532
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
45
40
40
|5
14
51
41
|Dolmadı
Dolmadı
324,23129
317,80827
|Dolmadı
Dolmadı
249.281
243.950
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
199,73458
—
—
|Dolmadı
1.117.083
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|48
65
77
62
|386,34561
420,52443
409,17798
412,47048
|14.618
13.785
14.515
13.664
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|34
58
51
41
|365,49603
399,79823
397,03704
389,61368
|33.533
32.189
23.926
33.230
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Kürt Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|30
33
—
—
|347,14699
375,96151
—
—
|63.562
70.581
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|34
65
65
52
|333,29632
369,97827
370,48662
362,39970
|98.640
83.591
60.503
78.589
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|23
26
26
21
|328,06786
372,48461
375,67218
370,81068
|115.389
77.872
51.280
61.457
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|23
26
26
21
|316,07973
374,88891
375,66797
372,63209
|161.723
72.810
51.292
58.233
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|23
26
26
21
|314,89818
360,91375
368,84027
358,44800
|167.075
106.590
63.781
87.889
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
—
—
|35
52
—
—
|294,18991
295,10072
—
—
|281.605
431.858
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
80
80
|28
32
104
82
|292,6043
330,35389
304,68088
290,82919
|291.843
218.128
317.571
422.427
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
70
70
|28
32
92
72
|285,71442
342,63403
327,28784
317,98039
|340.292
166.378
193.963
241.498
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
160
310
310
|171
208
404
318
|283,20534
319,05248
310,15600
318,22038
|359.198
275.084
283.362
240.145
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
55
50
50
|46
73
67
52
|275,67842
291,17449
329,54881
284,65923
|419.828
462.253
184.028
472.672
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
75
70
70
|41
98
92
72
|275,4096
269,71315
295,92910
277,86656
|422.031
655.184
378.034
532.522
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
16
30
30
|20
21
39
30
|255,36609
283,43237
260,13495
227,37774
|606.390
527.044
702.641
1.076.350
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|59
85
79
62
|247,38252
248,49611
262,63227
245,07712
|684.554
876.174
676.451
874.384
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
280
280
280
|113
357
357
287
|401,99049
383,86505
401,78230
404,90113
|27.830
55.697
42.556
49.239
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
45
40
40
|40
58
51
41
|371,69284
366,58318
384,67004
381,77072
|73.460
86.351
72.167
93.461
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
70
70
|46
79
92
72
|354,83574
353,68703
367,79877
366,55031
|112.121
116.372
110.043
129.324
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet )
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|45
96
90
72
|311,77308
293,94668
292,06650
281,35156
|277.846
392.395
471.133
550.685
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
80
70
70
|46
104
92
72
|296,93393
296,06268
311,46056
299,42563
|368.935
376.919
337.497
413.768
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
—
—
|35
52
—
—
|294,83443
291,81719
—
—
|383.516
408.279
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|46
92
79
62
|284,20369
268,07001
290,19523
273,44150
|465.081
621.729
485.982
621.819
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|59
98
92
72
|283,85321
257,94959
269,54312
259,96770
|467.920
734.169
670.855
760.691
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
32
70
70
|35
42
92
72
|269,01652
274,50476
279,43590
267,89971
|602.558
557.251
577.355
676.186
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|70
79
79
62
|267,83242
251,51229
257,42888
250,15420
|614.196
812.501
799.629
875.716
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|35
40
79
62
|253,47346
248,81277
265,81486
249,73168
|767.368
846.650
709.049
880.984
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|46
—
—
—
|250,43599
—
—
—
|801.775
…
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
36
40
40
|41
47
52
41
|247,39603
240,73681
265,13655
248,76250
|836.994
953.665
716.023
893.021
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
20
60
|34
39
26
62
|419,3342
424,65422
426,87448
412,18176
|14.592
15.572
17.953
19.699
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|46
65
67
52
|381,53201
370,46820
380,03031
365,03076
|29.266
37.268
36.749
36.522
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|34
65
65
52
|315,46481
302,88930
343,23460
309,49566
|59.495
71.462
53.157
58.624
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
75
—
—
|59
98
—
—
|254,65333
253,14221
—
—
|91.967
101.632
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|377,77063
379,87793
377,62199
375,81851
|250.290
261.252
276.329
270.517
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|375,12492
352,73606
353,58175
348,10171
|262.006
395.298
401.684
405.756
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
70
|364,52854
354,7992
346,19232
335,22382
|313.764
382.920
450.418
488.610
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
72
|355,12704
344,50657
343,63252
337,5458
|366.290
448.543
468.446
472.599
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|354,24361
339,13455
349,74507
332,66461
|371.497
487.138
426.252
506.788
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
69
|50
70
71
69
|342,28139
337,47933
327,70832
317,3198
|450.083
499.632
595.136
629.751
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
71
72
|336,07782
329,67211
335,42019
325,02678
|496.142
563.481
530.443
564.826
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
71
|333,52869
326,06443
327,49778
320,77544
|516.133
595.804
597.037
599.680
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
72
70
|324,53366
325,92404
329,3827
325,70612
|592.928
597.076
580.615
559.250
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
67
65
67
|319,6804
315,93812
330,16323
316,90331
|638.321
696.456
574.107
633.575
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
71
70
71
|316,67736
308,10078
312,69781
310,86041
|667.505
783.693
740.026
689.432
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
60
60
|310,61102
296,68985
299,61575
292,76237
|730.431
926.022
887.266
881.965
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
52
52
52
|307,34504
315,16916
325,07411
306,18009
|766.344
704.652
618.639
735.531
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
51
|41
51
52
53
|306,01203
287,78359
293,78583
283,02423
|781.225
1.048.515
959.067
1.002.316
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
40
|305,98717
298,54701
296,43871
285,48122
|781.468
901.466
925.975
970.530
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
90
90
90
|30
93
93
93
|302,59648
276,72438
275,89016
265,8539
|820.535
1.213.114
1.203.166
1.246.149
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|296,21457
291,78285
314,26572
294,77447
|897.428
992.284
723.729
858.682
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|293,1662
288,1028
306,18904
284,58335
|935.630
1.043.951
810.802
981.989
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|36
82
82
82
|291,72081
263,49484
269,23499
259,42161
|953.887
1.423.813
1.302.315
1.348.950
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|291,71844
272,88668
283,40653
271,21991
|953.925
1.272.486
1.096.899
1.165.181
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|289,48526
275,40552
274,15405
267,45684
|982.841
1.233.399
1.228.558
1.221.568
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|289,22375
273,03939
272,21168
262,64134
|986.276
1.270.145
1.257.461
1.296.398
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
50
50
50
|21
52
52
52
|288,69478
264,32057
265,08277
260,17092
|993.046
1.410.457
1.366.438
1.336.634
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|288,04689
280,42923
281,3621
278,47692
|1.001.613
1.156.505
1.125.168
1.062.657
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|287,04871
265,25039
275,82583
258,6785
|1.014.823
1.395.292
1.204.082
1.361.242
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
61
|285,8684
275,33889
273,88738
275,58757
|1.030.449
1.234.439
1.232.432
1.102.568
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Çermik Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|25
52
52
52
|278,98938
258,13104
257,56572
249,69149
|1.124.164
1.513.266
1.487.097
1.518.383
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Çermik Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|277,12794
261,4153
256,82178
238,42816
|1.150.079
1.458.283
1.499.284
1.738.018
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|275,61352
262,303
262,76313
254,33093
|1.171.204
1.443.666
1.402.945
1.435.490
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|36
52
51
52
|274,92309
263,32562
266,13024
255,35148
|1.180.852
1.426.574
1.350.337
1.417.847
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
41
—
—
|270,0118
256,02323
—
—
|1.251.073
1.549.218
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|269,54486
267,64881
266,51213
258,60567
|1.257.714
1.356.560
1.344.474
1.362.503
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
51
|52
52
52
52
|269,19022
257,47833
253,18936
245,67381
|1.262.754
1.524.403
1.560.233
1.593.822
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|268,34057
265,88933
269,60964
265,53487
|1.275.095
1.384.944
1.296.618
1.250.965
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|265,36254
264,93966
269,97354
257,60974
|1.317.999
1.400.353
1.291.112
1.379.153
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|264,75317
252,83737
250,23396
243,84182
|1.326.742
1.603.680
1.610.530
1.629.460
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|261,44375
258,03181
260,8903
253,59267
|1.375.095
1.514.893
1.432.868
1.448.407
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|259,35797
250,35041
261,72595
251,12893
|1.405.652
1.646.498
1.419.429
1.492.110
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|257,76407
244,64838
261,54905
249,36441
|1.428.978
1.746.508
1.422.291
1.524.369
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Turizm Animasyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|256,50183
246,28463
257,17078
247,5702
|1.447.332
1.717.798
1.493.637
1.557.684
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|255,90533
246,16244
243,18255
231,80535
|1.456.025
1.719.944
1.733.790
1.880.347
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
41
|41
41
40
43
|254,78533
248,03245
248,76689
244,33693
|1.472.637
1.686.926
1.635.744
1.619.710
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|254,14046
242,60966
249,96837
237,41784
|1.482.062
1.782.659
1.615.096
1.759.049
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|252,89227
245,97534
244,92454
237,31093
|1.500.564
1.723.140
1.702.869
1.761.267
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
41
—
—
|250,76284
245,75493
—
—
|1.531.491
1.727.044
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Çermik Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
37
|36
36
36
38
|248,64182
245,90484
239,47303
229,84969
|1.562.746
1.724.405
1.800.967
1.924.339
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|247,66071
236,01352
254,29617
238,52609
|1.577.085
1.901.310
1.541.472
1.735.939
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tohumculuk Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|245,45809
237,45682
246,45517
237,20383
|1.609.499
1.875.149
1.675.849
1.763.471
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|244,41615
236,43037
246,3566
234,75698
|1.624.847
1.893.675
1.677.523
1.815.660
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|242,15401
236,49019
245,10379
232,82462
|1.658.018
1.892.564
1.699.750
1.857.678
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|241,78961
236,45024
243,70198
232,70424
|1.663.311
1.893.314
1.724.525
1.860.323
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tarım Makineleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|240,46777
234,99761
—
—
|1.682.778
1.919.779
—
—