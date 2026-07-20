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Haberler Fotohaber Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:26

Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercihleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca aday, sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerine odaklanacak. Bu noktada Dicle Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri merak ediliyor. İşte Dicle Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları…

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Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte gözler, üniversite ve bölüm tercihlerinde belirleyici olacak taban puanlara çevrildi. Bu süreçte Güneydoğu Anadolu'nun köklü devlet üniversitelerinden Dicle Üniversitesi (DÜ), aday listelerinde sıkça yer alan kurumlar arasında bulunuyor.

Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

2026 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Dicle Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 250
250
250
250		 282
320
320
257		 488,15602
481,27722
498,40017
497,65212		 17.184
19.077
19.642
19.061
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
120
120
120		 102
153
153
123		 467,29349
452,44629
475,79463
476,01474		 31.463
36.794
35.917
34.870
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
80
80		 57
90
102
82		 448,62111
431,36959
456,62134
453,98747		 47.454
53.133
52.185
53.064
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
100
100
100		 81
131
131
103		 418,20494
384,56774
404,27973
404,50907		 78.028
99.724
105.432
101.083
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 34
39

 368,80985
345,05601

 141.489
156.531
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 70
112
104
82		 352,03247
320,08017
356,61497
362,99939		 170.427
208.310
175.824
154.536
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 52
58
51
41		 325,72016
331,31734
434,50367
437,52535		 228.653
182.858
72.669
67.807
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
55
90		 34
51
46
43		 325,40352
295,11850
Dolmadı
Dolmadı		 229.539
281.826
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 23
25
26
21		 322,81959
315,39330
403,61481
397,12246		 236.577
220.203
106.224
109.379
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 57
77
76
65		 320,45416
291,93512
310,19591
Dolmadı		 243.002
293.102
291.392
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
60
70
115		 41
43
46
52		 318,65668
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 247.942
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
30		 29
32
26
11		 316,15843
292,20622
308,02578
Dolmadı		 255.206
292.203
298.725
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
50
50		 32
40
67
52		 311,84584
299,10891
318,13942
305,81321		 268.424
267.987
266.626
276.197
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 23


 309,32919


 276.418
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 32
32
60
60		 37
42
79
62		 295,94038
282,49267
306,82991
290,57643		 323.984
331.127
302.876
324.517
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 35
40
67
52		 291,58812
273,63167
285,02254
275,99892		 341.718
372.981
390.727
380.493
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 35
52
52
41		 289,26469
274,47460
293,61071
277,51117		 351.574
368.705
352.951
374.102
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
40
40
40		 30
52
52
41		 280,58706
253,46286
276,83510
263,87958		 391.676
502.101
431.483
437.851
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
24
20
20		 28
32
27
21		 271,22027
257,99687
285,97233
268,60986		 442.596
467.890
386.234
414.206
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
24
25
25		 28
32
33
26		 269,95416
266,22911
285,94417
266,96411		 450.161
414.319
386.375
422.304
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 35
40
40
31		 267,6555
248,83879
270,31100
257,14799		 464.289
541.298
467.900
475.295
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16
20
20		 20
22
27
21		 262,77051
248,66129
274,23549
253,52835		 496.436
542.855
445.695
497.859
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
30		 30
40
40
31		 260,88044
246,10155
259,87990
242,76057		 509.422
566.544
534.917
574.949
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
30		 30
40
40
31		 254,42786
237,63886
255,97040
241,35659		 558.857
654.440
563.401
586.532
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
45
40
40		 5
14
51
41		 Dolmadı
Dolmadı
324,23129
317,80827		 Dolmadı
Dolmadı
249.281
243.950
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1

 Dolmadı
199,73458

 Dolmadı
1.117.083
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 48
65
77
62		 386,34561
420,52443
409,17798
412,47048		 14.618
13.785
14.515
13.664
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 34
58
51
41		 365,49603
399,79823
397,03704
389,61368		 33.533
32.189
23.926
33.230
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Kürt Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25

 30
33

 347,14699
375,96151

 63.562
70.581
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 34
65
65
52		 333,29632
369,97827
370,48662
362,39970		 98.640
83.591
60.503
78.589
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 23
26
26
21		 328,06786
372,48461
375,67218
370,81068		 115.389
77.872
51.280
61.457
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 23
26
26
21		 316,07973
374,88891
375,66797
372,63209		 161.723
72.810
51.292
58.233
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 23
26
26
21		 314,89818
360,91375
368,84027
358,44800		 167.075
106.590
63.781
87.889
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40

 35
52

 294,18991
295,10072

 281.605
431.858
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
80
80		 28
32
104
82		 292,6043
330,35389
304,68088
290,82919		 291.843
218.128
317.571
422.427
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
70
70		 28
32
92
72		 285,71442
342,63403
327,28784
317,98039		 340.292
166.378
193.963
241.498
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
160
310
310		 171
208
404
318		 283,20534
319,05248
310,15600
318,22038		 359.198
275.084
283.362
240.145
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
55
50
50		 46
73
67
52		 275,67842
291,17449
329,54881
284,65923		 419.828
462.253
184.028
472.672
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
75
70
70		 41
98
92
72		 275,4096
269,71315
295,92910
277,86656		 422.031
655.184
378.034
532.522
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
16
30
30		 20
21
39
30		 255,36609
283,43237
260,13495
227,37774		 606.390
527.044
702.641
1.076.350
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 59
85
79
62		 247,38252
248,49611
262,63227
245,07712		 684.554
876.174
676.451
874.384
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
280
280
280		 113
357
357
287		 401,99049
383,86505
401,78230
404,90113		 27.830
55.697
42.556
49.239
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
45
40
40		 40
58
51
41		 371,69284
366,58318
384,67004
381,77072		 73.460
86.351
72.167
93.461
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
70
70		 46
79
92
72		 354,83574
353,68703
367,79877
366,55031		 112.121
116.372
110.043
129.324
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet )		 Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 45
96
90
72		 311,77308
293,94668
292,06650
281,35156		 277.846
392.395
471.133
550.685
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
80
70
70		 46
104
92
72		 296,93393
296,06268
311,46056
299,42563		 368.935
376.919
337.497
413.768
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40

 35
52

 294,83443
291,81719

 383.516
408.279
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 46
92
79
62		 284,20369
268,07001
290,19523
273,44150		 465.081
621.729
485.982
621.819
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 59
98
92
72		 283,85321
257,94959
269,54312
259,96770		 467.920
734.169
670.855
760.691
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
32
70
70		 35
42
92
72		 269,01652
274,50476
279,43590
267,89971		 602.558
557.251
577.355
676.186
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 70
79
79
62		 267,83242
251,51229
257,42888
250,15420		 614.196
812.501
799.629
875.716
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 35
40
79
62		 253,47346
248,81277
265,81486
249,73168		 767.368
846.650
709.049
880.984
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 46


 250,43599


 801.775
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
36
40
40		 41
47
52
41		 247,39603
240,73681
265,13655
248,76250		 836.994
953.665
716.023
893.021
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
20
60		 34
39
26
62		 419,3342
424,65422
426,87448
412,18176		 14.592
15.572
17.953
19.699
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 46
65
67
52		 381,53201
370,46820
380,03031
365,03076		 29.266
37.268
36.749
36.522
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 34
65
65
52		 315,46481
302,88930
343,23460
309,49566		 59.495
71.462
53.157
58.624
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
75

 59
98

 254,65333
253,14221

 91.967
101.632
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 377,77063
379,87793
377,62199
375,81851		 250.290
261.252
276.329
270.517
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 375,12492
352,73606
353,58175
348,10171		 262.006
395.298
401.684
405.756
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
70		 364,52854
354,7992
346,19232
335,22382		 313.764
382.920
450.418
488.610
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
72		 355,12704
344,50657
343,63252
337,5458		 366.290
448.543
468.446
472.599
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 354,24361
339,13455
349,74507
332,66461		 371.497
487.138
426.252
506.788
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
69		 50
70
71
69		 342,28139
337,47933
327,70832
317,3198		 450.083
499.632
595.136
629.751
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
71
72		 336,07782
329,67211
335,42019
325,02678		 496.142
563.481
530.443
564.826
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
71		 333,52869
326,06443
327,49778
320,77544		 516.133
595.804
597.037
599.680
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
72
70		 324,53366
325,92404
329,3827
325,70612		 592.928
597.076
580.615
559.250
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
67
65
67		 319,6804
315,93812
330,16323
316,90331		 638.321
696.456
574.107
633.575
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
71
70
71		 316,67736
308,10078
312,69781
310,86041		 667.505
783.693
740.026
689.432
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
60
60		 310,61102
296,68985
299,61575
292,76237		 730.431
926.022
887.266
881.965
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
52
52
52		 307,34504
315,16916
325,07411
306,18009		 766.344
704.652
618.639
735.531
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
51		 41
51
52
53		 306,01203
287,78359
293,78583
283,02423		 781.225
1.048.515
959.067
1.002.316
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
40		 305,98717
298,54701
296,43871
285,48122		 781.468
901.466
925.975
970.530
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
90
90
90		 30
93
93
93		 302,59648
276,72438
275,89016
265,8539		 820.535
1.213.114
1.203.166
1.246.149
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 296,21457
291,78285
314,26572
294,77447		 897.428
992.284
723.729
858.682
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 293,1662
288,1028
306,18904
284,58335		 935.630
1.043.951
810.802
981.989
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 36
82
82
82		 291,72081
263,49484
269,23499
259,42161		 953.887
1.423.813
1.302.315
1.348.950
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 291,71844
272,88668
283,40653
271,21991		 953.925
1.272.486
1.096.899
1.165.181
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 289,48526
275,40552
274,15405
267,45684		 982.841
1.233.399
1.228.558
1.221.568
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 289,22375
273,03939
272,21168
262,64134		 986.276
1.270.145
1.257.461
1.296.398
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
50
50
50		 21
52
52
52		 288,69478
264,32057
265,08277
260,17092		 993.046
1.410.457
1.366.438
1.336.634
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 288,04689
280,42923
281,3621
278,47692		 1.001.613
1.156.505
1.125.168
1.062.657
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 287,04871
265,25039
275,82583
258,6785		 1.014.823
1.395.292
1.204.082
1.361.242
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
61		 285,8684
275,33889
273,88738
275,58757		 1.030.449
1.234.439
1.232.432
1.102.568
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Çermik Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 25
52
52
52		 278,98938
258,13104
257,56572
249,69149		 1.124.164
1.513.266
1.487.097
1.518.383
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Çermik Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 277,12794
261,4153
256,82178
238,42816		 1.150.079
1.458.283
1.499.284
1.738.018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Elektrikli Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 275,61352
262,303
262,76313
254,33093		 1.171.204
1.443.666
1.402.945
1.435.490
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 36
52
51
52		 274,92309
263,32562
266,13024
255,35148		 1.180.852
1.426.574
1.350.337
1.417.847
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
41

 270,0118
256,02323

 1.251.073
1.549.218
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 269,54486
267,64881
266,51213
258,60567		 1.257.714
1.356.560
1.344.474
1.362.503
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
51		 52
52
52
52		 269,19022
257,47833
253,18936
245,67381		 1.262.754
1.524.403
1.560.233
1.593.822
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 268,34057
265,88933
269,60964
265,53487		 1.275.095
1.384.944
1.296.618
1.250.965
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 265,36254
264,93966
269,97354
257,60974		 1.317.999
1.400.353
1.291.112
1.379.153
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 264,75317
252,83737
250,23396
243,84182		 1.326.742
1.603.680
1.610.530
1.629.460
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 261,44375
258,03181
260,8903
253,59267		 1.375.095
1.514.893
1.432.868
1.448.407
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 259,35797
250,35041
261,72595
251,12893		 1.405.652
1.646.498
1.419.429
1.492.110
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 257,76407
244,64838
261,54905
249,36441		 1.428.978
1.746.508
1.422.291
1.524.369
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Turizm Animasyonu
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 256,50183
246,28463
257,17078
247,5702		 1.447.332
1.717.798
1.493.637
1.557.684
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 255,90533
246,16244
243,18255
231,80535		 1.456.025
1.719.944
1.733.790
1.880.347
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
41		 41
41
40
43		 254,78533
248,03245
248,76689
244,33693		 1.472.637
1.686.926
1.635.744
1.619.710
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 254,14046
242,60966
249,96837
237,41784		 1.482.062
1.782.659
1.615.096
1.759.049
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 252,89227
245,97534
244,92454
237,31093		 1.500.564
1.723.140
1.702.869
1.761.267
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
41

 250,76284
245,75493

 1.531.491
1.727.044
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Çermik Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
37		 36
36
36
38		 248,64182
245,90484
239,47303
229,84969		 1.562.746
1.724.405
1.800.967
1.924.339
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 247,66071
236,01352
254,29617
238,52609		 1.577.085
1.901.310
1.541.472
1.735.939
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tohumculuk Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 245,45809
237,45682
246,45517
237,20383		 1.609.499
1.875.149
1.675.849
1.763.471
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 244,41615
236,43037
246,3566
234,75698		 1.624.847
1.893.675
1.677.523
1.815.660
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 242,15401
236,49019
245,10379
232,82462		 1.658.018
1.892.564
1.699.750
1.857.678
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 241,78961
236,45024
243,70198
232,70424		 1.663.311
1.893.314
1.724.525
1.860.323
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tarım Makineleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 240,46777
234,99761

 1.682.778
1.919.779
Dicle Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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