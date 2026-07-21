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Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:44
Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine geri sayım başladı. Bu noktada, DİL puanı ile tercih yapacak olan adaylar, YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte Dil bölümleri ve 2026 taban puanları.