Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?

2025-2026 DİL Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler

Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Almanca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Arapça Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Arnavut Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Batı Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Boşnak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Bulgar Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çeviribilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Çince Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Dilbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Doğu Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) (DİL)

Ermeni Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Fars Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Farsça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Hindoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Hititoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Hungaroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İbrani Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İspanyol Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

İtalyan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Japon Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Japonca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları(4 Yıllık) ( DİL)

Japonca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Kore Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Latin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Leh Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Mütercim-Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Sinoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Ukrayna Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Urdu Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)