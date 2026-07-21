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Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:44

Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine geri sayım başladı. Bu noktada, DİL puanı ile tercih yapacak olan adaylar, YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte Dil bölümleri ve 2026 taban puanları.

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Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?

Lisede dil bölümünde okuyan ve YKS tercihini bu puan türüyle yapmayı planlayan adaylar, üniversitelerin dil bölümleri ve taban puanları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Bu alanda en çok ve en az tercih edilen bölümler, bu bölümlerin yer aldığı üniversiteler ve taban puanları adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?

2025-2026 DİL Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler

Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Almanca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Arapça Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Arnavut Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Batı Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Boşnak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Bulgar Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Çeviribilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Çin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Çince Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Dilbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Doğu Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) (DİL)
Ermeni Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Fars Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Farsça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Hindoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Hititoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Hungaroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İbrani Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İspanyol Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
İtalyan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Japon Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Japonca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları(4 Yıllık) ( DİL)
Japonca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Kore Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Latin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Leh Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Mütercim-Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Sinoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Ukrayna Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Urdu Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

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Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?

Dil Bölümleri ve Meslekleri

Dil bölümleri mezunları, geniş bir yelpazede meslek seçeneklerine sahiptir. İşte bazı popüler meslekler:

Mütercim Tercüman: Uluslararası şirketlerde, devlet kurumlarında veya serbest meslek olarak çalışma imkanı.
Dil Öğretmeni: Eğitim sektöründe öğretmenlik veya özel ders verme olanakları.
Yabancı Dil Uzmanı: Turizm, medya, dış ticaret gibi sektörlerde kariyer.
Akademisyen: Üniversitelerde dil araştırmaları veya öğretim görevlisi pozisyonları.

Dil bölümleri ve taban puanları 2026: YKS DİL puanı ile tercih edilecek bölümler neler, kaç puanla alıyor?

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

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