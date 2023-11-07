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Haberler Fotohaber Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 16:29

Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?

Dilan Polat ve Engin Polat son dakika gelişmeleri yaşkından takip ediliyor. 4 gün süren gözaltı süresinin ardından Dilan Polat Engin Polat ve aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne koyulmuştu.. 12 Ekim tarihinde de mal varlıklarına el konulan Polatlar soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. Peki, Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Kayyım nedir, ne demek? İşte, kayyım görevleri ve Dilan-Engin Polat olayında son dakika gelişmeleri…

Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?

Dilan Polat ve Engin Polat olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'nin bir süredir gündeminde yer alan Polat çiftinin de arasında yer aldığı 12 kişi tutuklanarak cezaevine kondu. Savcılık gerekçesinde, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi. Hakimlik, talep üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyım atanmasına karar verdi. Peki, Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Kayyım nedir, ne demek? İşte, kayyım görevleri ve Dilan-Engin Polat olayında son dakika gelişmeleri…

Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?

DİLAN POLAT ENGİN POLAT OLAYINDA SON DURUM
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar bugün sabaha karşı cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylelikle 14 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT TUTUKLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturmasında kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi. Hakimlik, talep üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyım atanmasına karar verdi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Şüpheli yakınları ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan 12 şüpheli arasında yer alan Dilan Polat, emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini belirterek soyadı 'Polat' olan kişilerin eşinin akrabası olduğunu, soyadı 'Doğu' olan kişilerin ise kendi akrabası olduğunu ve diğer şüphelileri tanımadığını söyledi Dilan Polat ifadesinde "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum" dedi.

Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?

KAYYIM NEDİR, NE DEMEK?
Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimselere kayyım deniyor. Kayyım da vasi gibi vesayet organlarından birisidir. Ancak vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de mal varlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, kayyım sadece belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilir.

Kayyımın yönetimindeki mallarla ilgili yönetim görevi sona erinceye kadar, kayyım tayin edilen mahallin en büyük mal memuru yerine vekâlet eden veya atanan kimse de vesayet makamından yeni bir karar alınmasına gerek kalmadan kayyımlığa atanmış sayılır.

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