Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine kayyım kararı! Kayyım atanması nedir, ne demek?

Dilan Polat ve Engin Polat son dakika gelişmeleri yaşkından takip ediliyor. 4 gün süren gözaltı süresinin ardından Dilan Polat Engin Polat ve aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne koyulmuştu.. 12 Ekim tarihinde de mal varlıklarına el konulan Polatlar soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. Peki, Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Kayyım nedir, ne demek? İşte, kayyım görevleri ve Dilan-Engin Polat olayında son dakika gelişmeleri…