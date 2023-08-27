Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

Dilek Taşı oyuncu kadrosu ve konusu, yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Kanal D ekranlarında yayın dönemine başlayacak olan dizi 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alacak. Birbirinden ünlü oyuncuları da kadrosunda bulunduran yapımın senaryosunu Can Sinan kaleme alırken yapımcılığını ise aşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Yayınlanan ikinci tanıtım fragmanı ile gündem olan dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı oyuncuları kim, konusu nedir? İşte, Dilek Taşı 2. Tanıtım fragmanı ve merak edilenler…