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Haberler Fotohaber Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?
Giriş Tarihi: 27.08.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 21:15

Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

Dilek Taşı oyuncu kadrosu ve konusu, yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Kanal D ekranlarında yayın dönemine başlayacak olan dizi 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alacak. Birbirinden ünlü oyuncuları da kadrosunda bulunduran yapımın senaryosunu Can Sinan kaleme alırken yapımcılığını ise aşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Yayınlanan ikinci tanıtım fragmanı ile gündem olan dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı oyuncuları kim, konusu nedir? İşte, Dilek Taşı 2. Tanıtım fragmanı ve merak edilenler…

Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

Dilek Taşı oyuncuları kim, konusu ne soruları arama motorlarında yer aldı. Yayımlanan tanıtım fragmanları ile tüm merakları üzerinde çeken yapımın oyuncu kadrosunda son zamanların en beğenilen ismi Salih Bademci yer alıyor. Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşmak için gün sayan yapımı Can Sinan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Dilek Taşı ne zaman başlayacak, ayın tarihi belli oldu mu? Dilek Taşı konusu ne hangi yılda geçiyor, oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte, yanıtı…

Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?
Dizi, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

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Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

DİLEK TAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Dilek Taşı yakında Kanal D'de başlıyor. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

DİLEK TAŞI DİZİSİ İKİNCİTANITIM FRAGMANI YAYINLANDI!

Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı Pastel Film imzalı Dilek Taşı dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı dizinin ikinci tanıtımı izleyicilerle buluştu.

Dilek Taşı dizisi ikinci tanıtımı izlemek için: https://www.kanald.com.tr/dilek-tasi/fragmanlar/dilek-tasi-fragmani

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