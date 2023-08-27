Dilek Taşı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Hangi yılda geçiyor?

Dilek Taşı oyuncuları kim, konusu ne soruları arama motorlarında yer aldı. Yayımlanan tanıtım fragmanları ile tüm merakları üzerinde çeken yapımın oyuncu kadrosunda son zamanların en beğenilen ismi Salih Bademci yer alıyor. Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşmak için gün sayan yapımı Can Sinan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Dilek Taşı ne zaman başlayacak, ayın tarihi belli oldu mu? Dilek Taşı konusu ne hangi yılda geçiyor, oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte, yanıtı…