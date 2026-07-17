Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS maratonunun ardından, tıp fakültesinden sonra en çok tercih edilen alanlardan biri olan 5 yıllık lisans programına dair detaylar izleniyor. Diş hekimliği başarı sıralamaları ve kontenjan durumları, devlet ile vakıf üniversitelerine göre büyük değişkenlik gösteriyor. NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır. DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI Üniversite Adı Bölüm Puan TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız GÜNCEL YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ